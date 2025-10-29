El firme descargo de Nancy Pazos tras el tajante posteo de su hijo Nicanor en apoyo a su padre, Diego Santilli
Tras el revuelo que se armó por un posteo de si hijo Nicanor, Nancy Pazos salió a aclarar el tema y realizó firmes declaraciones sobre una posible interna familiar.
Nicanor Santilli Pazosrealizó un posteo que generó un gran revuelo. Luego del triunfo electoral de su papá, Diego Santilli, el joven compartió con un contundente mensaje en sus redes sociales que parecía tener como uno de los destinatarios a su mamá, Nancy Pazos.
Sucede que la periodista y panelista de Telefe no le tuvo piedad a su expareja. Había dicho que era ‘mala influencia’ para sus hijos, entre otras fuertes declaraciones. Por su parte, el piloto automovilístico, le dedicó a su papá: “Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste”.
“Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”, indicó en otro párrafo, palabras que tienen relación con lo que había dicho Nancy.
Lo cierto es que Pazos fue consulta y negó que esas frases estén dedicadas a ella. “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces... Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”, comentó.
Además, en una nota en Los profesionales de siempre (El Nueve), sumó: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”. En este caso, se refirió a que Santilli estuvo con Nicanor en el streaming del libertario Gordo Dam.
“Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”, concluyó su descargo Nancy Pazos.
Cuáles fueron las duras declaraciones de Nancy Pazos sobre Diego Santilli
Invitada en el canal de streaming Olga para hablar acerca de los comicios nacionales en la previa al domingo 26 de octubre, Nancy Pazos sorprendió con sus declaraciones contra su ex y padre de sus hijos, Diego Santilli: "¿Le mandas felicitaciones si le va bien a tu ex?", le consultó Nati Jota por las elecciones.
A lo que Nancy Pazos respondió categórica: "No, no quiero que le vaya bien".Y la influencer comentó: "Pero es familia, qué se yo...". Y allí la periodista explicó polémica: "No, pero se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios".
"Ah, ¿tus hijos son libertarios?", quiso saber Nati Jota. Y Pazos admitió: "Y, digamos que el padre es candidato, chicos. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esa edad".
Las declaraciones de la periodista generaron un gran revuelo en las redes. Pazos y Santilli se separaron en 2013 y tiempo después el electo diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza comenzó su relación con Analía Maiorana, su actual esposa, con quien se casó en 2020.