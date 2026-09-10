Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez: las fotos que hicieron estallar fuertes rumores

¿Cuál sería el próximo destino de Mauro Icardi y La China Suárez?

Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi analiza seriamente dos propuestas desde Grecia para continuar su carrera, según reveló el periodista Gustavo Méndez: una del Olympiacos FC, tercero en el campeonato griego, y otra del Paok Salónica FC, mientras que también hay interés desde Italia por parte de Parma y Lazio. El futbolista, que tiene pase libre y puede firmar con cualquier club hasta marzo de 2027 según el reglamento FIFA, se inclinaría por las ofertas griegas, y la China Suárez y sus tres hijos se mudarían junto a él al país que finalmente elija, tal como ocurrió durante su etapa en Turquía.