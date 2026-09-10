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Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez: las fotos que hicieron estallar fuertes rumores

En las últimas horas, Mauro Icardi y La China Suárez volvieron a quedar en la mira a partir de una situación inesperada para muchos.

10 sept 2026, 13:17
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Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez: las fotos que hicieron estallar fuertes rumores

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La ausencia de Mauro Icardi en las últimas fotos familiares que compartió la China Suárez volvió a encender todas las alarmas alrededor de la pareja. En medio de un vínculo siempre atravesado por la exposición mediática, cada gesto en redes sociales se analiza al detalle, y esta vez no fue la excepción.

En sus publicaciones, la actriz mostró momentos íntimos junto a sus hijos, en un clima relajado y cotidiano. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue lo que se vio, sino lo que faltó: ni rastro del futbolista, quien suele formar parte de ese tipo de posteos cuando todo marcha con normalidad.

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La situación no pasó desapercibida y rápidamente alimentó versiones de todo tipo. En este contexto, comenzó a circular una versión que suma incertidumbre al presente de la pareja: Icardi podría estar en Europa resolviendo su futuro profesional. Según contó Gustavo Méndez, uno de los destinos que aparece en el radar es Grecia, en medio de negociaciones que definirían su próximo paso en el fútbol; el periodista aseguró que el delantero se encuentra enfocado en su carrera y analizando opciones fuera del país, como las de Olympiacos FC y el PAOK Salónica.

La ausencia de Icardi en las redes de la China no solo alimenta rumores sentimentales, sino que también se mezcla con su presente profesional. La combinación de ambos factores genera un cóctel perfecto para el misterio que rodea a la pareja. En un vínculo donde cada publicación dice más de lo que parece, el silencio y las imágenes incompletas vuelven a dejar una pregunta abierta: ¿simple coincidencia o señal de algo más?

¿Cuál sería el próximo destino de Mauro Icardi y La China Suárez?

Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi analiza seriamente dos propuestas desde Grecia para continuar su carrera, según reveló el periodista Gustavo Méndez: una del Olympiacos FC, tercero en el campeonato griego, y otra del Paok Salónica FC, mientras que también hay interés desde Italia por parte de Parma y Lazio. El futbolista, que tiene pase libre y puede firmar con cualquier club hasta marzo de 2027 según el reglamento FIFA, se inclinaría por las ofertas griegas, y la China Suárez y sus tres hijos se mudarían junto a él al país que finalmente elija, tal como ocurrió durante su etapa en Turquía.

     

 

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