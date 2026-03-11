El filoso posteo de la China Suárez que revela si el vestido de su cumpleaños era o no de Wanda Nara

Cumpleaños de la China Suárez 1

Ante el revuelo virtual que se generó, la China Suárez despejó todo tipo de especulaciones que señalaban que ese vestido de la firma francesa Hervé Léger podría ser viejo o hasta incluso de la ex de su pareja.

Ante este escenario y tras la ola de comentarios de usuarios que se instalaron, la actriz respondió de manera indirecta pero contundente con una foto desde sus historias para demostrar que el look elegido por ella nada tiene que ver con Nara.

La novia de Mauro Icardi optó por mostrar en primer plano la etiqueta del vestido donde se podía leer claramente la reconocida marca Hervé Léger Paris y hasta incluso el talle XS, dejando así en claro el verdadero origen de la vestimenta y que pertenece a ella.

Lejos de hacerse problema por esto, la actriz pasó un cumpleaños soñado y recibió el saludo de sus afectos más cercanos también desde la virtualidad.

la china suarez zapatos costosos regalo cumpleaños

wanda nara vestido negro

La imponente cifra que cuestan los zapatos que lució la China Suárez en su cumpleaños

La China Suárez compartió varias postales del festejo íntimo de su cumpleaños en Turquía en las redes sociales y mostró alguno de los obsequios que recibió de sus seres queridos.

En uno de ellos se destacó un par de zapatos en color negro en charol con suela en tono rojo de una reconocida marca Christin Louboutin.

Según en el portal oficial de la firma, según publicó Pronto, sale publicado ese mismo modelo Miss Z Suola Strass, con un pronunciado taco de unos 10 centímetros de altura que imponen personalidad y un andar elegante.

¿Cuál es su valor actual de mercado? En el sitio oficial de la marca el precio de los zapatos stilettos realizados en piel de becerro de charol es de 995 dólares, lo que llevado al cambio de peso actual serían casi un millón y medio de pesos al cambio oficial.

Se sabe del estilo y glamour de la China Suárez al vestirse y el regalo que recibió por su cumpleaños número 34 no fue la excepción para seguir agrandando su vestuario de lujo y marcando tendencia entre sus seguidores.

la china suarez regalo cumpleaños 34