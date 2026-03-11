En plena audiencia judicial contra Mauro Icardi, Wanda Nara lanzó un sugestivo tuit que encendió las redes

Sin duda, este miércoles 11 de marzo es un día clave tanto para Wanda Nara como para Mauro Icardi, quienes mantienen un feroz enfrentamiento personal y judicial desde que se separaron en medio de un gigantesco escándalo, el famoso Wandagate.
Mientras avanza en Italia una audiencia decisiva por la división de bienes con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió con un breve posteo en redes que desató todo tipo de especulaciones. Mirá.
Lo cierto es que, aunque de manera algo lenta, avanza en la Justicia italiana el juicio de divorcio y por estas horas se lleva a cabo un audiencia que podría ser definitoria para ambos.
En tanto, llamó poderosamente la atención un escueto posteo de la conductora de MasterChef Celebrity en la red social X (ex Twitter) donde con una sola palabra y un par de emojis sembró todo tipo de elucubraciones sobre un posible fallo a su favor por parte del tribunal europeo.
Ocurre que para hoy estaba fijada una nueva audiencia de conciliación en la que la mayor de las Nara y el futbolista debían volver a verse cara a cara en los tribunales italianos. Ahí, la jueza deberá consultarle al futbolista si quiere seguir con el reclamo relacionado con la división de bienes que los dos firmaron ante un escribano público, o si opta por desistir de la presentación judicial.
Vale recordar que el acuerdo que Wanda y Mauro habían firmado en su momento establecía que Icardi cedía en favor de Wanda todas las propiedades, mientras que él se quedaría con el dinero líquido producto de su carrera futbolística, ingresos que hoy en día sigue percibiendo como jugador del Galatasaray, uno de los equipos más importantes de Turquía.
En este contexto, con Wanda en Milán junto a su actual novio -Martín Migueles- desde hace varios días, en la mañana de este miércoles sorprendió en las redes al compartir un brevísimo mensaje que al instante desató un vendaval de reacciones, dejando entrever que una victoria más frente al padre de sus hijas Francesca e Isabella.
"Feliz", fue la única palabra que tuiteó Wanda junto a un emoji de la bandera de Italia, dos manos unidas en señal de agradecimiento y el símbolo de a Justicia.
De esta manera, semejante publicación fue entendida por muchos usuarios como una señal de alguna resolución a favor a la mediática: sea tanto en lo referente a la división de bienes como al divorcio.
La China Suárez celebró sus 34 años el pasado 9 de marzo y eligió Estambul, Turquía, como escenario para el festejo. Allí pasó su día especial rodeada de su círculo más cercano: familiares, amigos y también su pareja, Mauro Icardi, quien no faltó a la celebración.
Como suele hacer en cada momento importante, la actriz compartió distintas imágenes de la jornada en su cuenta de Instagram. Entre las postales del cumpleaños, uno de los detalles que más se destacó fue el romántico regalo que recibió del delantero: un imponente ramo de flores que no tardó en captar la atención de sus seguidores.
Sin embargo, el obsequio no pasó desapercibido por un motivo particular. Varios usuarios en redes sociales comenzaron a notar un llamativo parecido entre ese arreglo floral y otro que Wanda Nara había mostrado semanas antes en su propio perfil.
La empresaria había publicado el 13 de febrero una foto de un ramo muy similar, que en aquella ocasión había sido parte del festejo de cumpleaños de una de sus hijas. La coincidencia generó comentarios inmediatos entre los internautas.
Tal como ocurrió en otras ocasiones vinculadas a los protagonistas de esta historia, muchos seguidores señalaron que el regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez guarda una notable similitud con el que Wanda Nara había compartido en sus redes durante aquella celebración familiar.