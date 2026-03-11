En plena audiencia judicial contra Mauro Icardi, Wanda Nara lanzó un sugestivo tuit que encendió las redes

TW Wanda Nara - Feliz

Vale recordar que el acuerdo que Wanda y Mauro habían firmado en su momento establecía que Icardi cedía en favor de Wanda todas las propiedades, mientras que él se quedaría con el dinero líquido producto de su carrera futbolística, ingresos que hoy en día sigue percibiendo como jugador del Galatasaray, uno de los equipos más importantes de Turquía.

En este contexto, con Wanda en Milán junto a su actual novio -Martín Migueles- desde hace varios días, en la mañana de este miércoles sorprendió en las redes al compartir un brevísimo mensaje que al instante desató un vendaval de reacciones, dejando entrever que una victoria más frente al padre de sus hijas Francesca e Isabella.

"Feliz", fue la única palabra que tuiteó Wanda junto a un emoji de la bandera de Italia, dos manos unidas en señal de agradecimiento y el símbolo de a Justicia.

De esta manera, semejante publicación fue entendida por muchos usuarios como una señal de alguna resolución a favor a la mediática: sea tanto en lo referente a la división de bienes como al divorcio.

Wanda Nara y MArtín Migueles ok

Cuál es el llamativo parecido entre el regalo de Mauro Icardi a la China Suárez y el de Wanda Nara a su hija

La China Suárez celebró sus 34 años el pasado 9 de marzo y eligió Estambul, Turquía, como escenario para el festejo. Allí pasó su día especial rodeada de su círculo más cercano: familiares, amigos y también su pareja, Mauro Icardi, quien no faltó a la celebración.

Como suele hacer en cada momento importante, la actriz compartió distintas imágenes de la jornada en su cuenta de Instagram. Entre las postales del cumpleaños, uno de los detalles que más se destacó fue el romántico regalo que recibió del delantero: un imponente ramo de flores que no tardó en captar la atención de sus seguidores.

Flores de la china suarez

Sin embargo, el obsequio no pasó desapercibido por un motivo particular. Varios usuarios en redes sociales comenzaron a notar un llamativo parecido entre ese arreglo floral y otro que Wanda Nara había mostrado semanas antes en su propio perfil.

La empresaria había publicado el 13 de febrero una foto de un ramo muy similar, que en aquella ocasión había sido parte del festejo de cumpleaños de una de sus hijas. La coincidencia generó comentarios inmediatos entre los internautas.

Tal como ocurrió en otras ocasiones vinculadas a los protagonistas de esta historia, muchos seguidores señalaron que el regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez guarda una notable similitud con el que Wanda Nara había compartido en sus redes durante aquella celebración familiar.