Cómo preparar malfati casero sin complicaciones y sorprender a todos

Para el relleno:

250 g de ricota

200 g de espinaca fresca

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada, opcional

1 huevo (para unir el relleno)

Para servir:

Salsa de tomate casera o manteca derretida con salvia

Queso parmesano rallado al gusto

Preparación paso a paso de malfatis

Preparar la masa : colocar la harina sobre la mesada formando un volcán. Romper los huevos en el centro, añadir la pizca de sal y mezclar hasta formar una masa. Amasar durante 10 minutos hasta obtener una textura suave y elástica. Cubrir con un paño y dejar reposar 30 minutos.

Cocinar la espinaca : lavar y hervir la espinaca hasta que se ablande. Escurrir bien, picar finamente y dejar enfriar.

Preparar el relleno : en un bol, mezclar la ricota con la espinaca, el huevo, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclar hasta que quede homogéneo.

Formar los malfati : estirar la masa en un rectángulo fino (aproximadamente 2 mm). Cortar cuadrados de unos 5 cm de lado. Colocar una cucharadita de relleno en el centro y cerrar formando un paquete irregular, presionando los bordes ligeramente.

Cocinar los malfati : hervir abundante agua con sal. Cocinar los malfati en agua hirviendo durante 3 a 5 minutos, hasta que floten en la superficie. Retirar con una espumadera y escurrir suavemente.

Servir: colocar los malfati en platos y cubrir con salsa de tomate casera o manteca derretida con salvia. Espolvorear queso parmesano al gusto.

Consejos para un malfati perfecto

Masa fresca : amasar bien es clave para que los malfati no se rompan al hervir.

Relleno escurrido : asegurarse de que la espinaca esté bien escurrida evita que la masa se humedezca demasiado.

Cocción breve : la pasta fresca se cocina rápido, por lo que conviene vigilarla para que mantenga su forma y textura.

Opciones de relleno: se puede variar la ricota por requesón o agregar hierbas frescas como perejil o albahaca para intensificar el sabor.

Por qué hacer malfati en casa

Hacer malfati casero no solo permite disfrutar de una receta italiana auténtica, sino que también transforma la experiencia de la comida en un momento de cocina creativa y gratificante. Su forma rústica, su relleno cremoso y la posibilidad de acompañarlos con salsas al gusto hacen de los malfati un plato versátil y nutritivo, ideal para almuerzos o cenas familiares.

Además, preparar pasta fresca en casa brinda la satisfacción de un plato artesanal, sin aditivos ni conservantes, que conserva todo el sabor y textura de la tradición italiana.