Dolor

Murió a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

La noticia del fallecimiento de Mariano Castro, hermano del recordado periodista Juan Castro, fue dada a conocer por Ángel de Brito a través de su cuenta de X donde numerosos usuarios expresaron su sorpresa y tristeza por la noticia.

17 oct 2025, 21:19
Mariano y Juan Castro (1)

A los 54 años, falleció este 17 de octubre Mariano Castro, hermano gemelo del reconocido periodista, locutor y productor Juan Castro, quien murió de manera trágica en marzo de 2004 luego de caer desde el balcón del departamento que habitaba en el barrio de Palermo.

La triste noticia la confirmó Ángel de Brito en su cuenta personal de X. "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", escribió el periodista con profundo dolor.

El conductor mismo de LAM (América TV) fue quien habló con él en 2020 y detalló que padecía de cáncer de pulmón: “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis”. Cuando Ángel se comunicó con él, su respuesta fue rotunda: "Hola, acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar. Mariano Castro".

Incluso en consonancia con lo dicho, por 2012, en el programa radial Cuarto Intermedio Castro y Florencia Corregido dialogaron con la senadora nacional por la provincia de Tucumán, Silvia Elías de Perez, quien presentó un proyecto de ley para crear una red nacional de asistencia estética para pacientes con tratamientos oncológicos.

Además, conversaron con Cristina Amalia López, psicóloga especializada en oncología e integrante de Sostén, asociación civil: “Es fundamental el momento en que se comunica el diagnóstico”.

En camino

Quién era Mariano Castro

Mariano Castro también se dedicó al periodismo, pero eligió mantenerse alejado de la exposición mediática y del reconocimiento público que supo tener su hermano, Juan Castro.

En cuanto a su vida personal, estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scapola, hija de Mercedes Morán, y juntos fueron padre de León, que nació en 2013. Más allá de que no estaban juntos, mantenían una relación cordial.

El amor por su hermano era tal que cada programa que en cada programa que visitaba, lo dejaba: "Estamos hablando de 20 años, pero parece que fue ayer", comenzó diciendo en 2024 en Sobredosis TV, reflexionando sobre el tiempo transcurrido desde la tragedia. Luego, expresó su profunda relación con su hermano y compartió recuerdos de su gemelo destacando su personalidad y su amor por la vida.

