Murió a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

Además, conversaron con Cristina Amalia López, psicóloga especializada en oncología e integrante de Sostén, asociación civil: “Es fundamental el momento en que se comunica el diagnóstico”.

En camino

Quién era Mariano Castro

Mariano Castro también se dedicó al periodismo, pero eligió mantenerse alejado de la exposición mediática y del reconocimiento público que supo tener su hermano, Juan Castro.

En cuanto a su vida personal, estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scapola, hija de Mercedes Morán, y juntos fueron padre de León, que nació en 2013. Más allá de que no estaban juntos, mantenían una relación cordial.

El amor por su hermano era tal que cada programa que en cada programa que visitaba, lo dejaba: "Estamos hablando de 20 años, pero parece que fue ayer", comenzó diciendo en 2024 en Sobredosis TV, reflexionando sobre el tiempo transcurrido desde la tragedia. Luego, expresó su profunda relación con su hermano y compartió recuerdos de su gemelo destacando su personalidad y su amor por la vida.