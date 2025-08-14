Claudio Contardi fue trasladado al penal donde están los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

En el caso Fernando Báez Sosa fueron condenados ocho jóvenes rugbiers. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua por ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Los otros tres, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios.

La reflexión más íntima de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi por abuso sexual

En su cuenta de Instagram, Julieta Prandi escribió un extenso posteo acompañado por un video del momento de la lectura de la sentencia a su ex marido Claudio Contardi.

"Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años", comenzó la modelo su posteo.

"Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme. Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia", continuó a flor de piel.

Y destacó la cobertura periodística del caso: "Gracias a los periodistas que incansablemente estuvieron reflejando los hechos y relatando este juicio, que tiene que marcar un antes y un después en materia de violencia de género".

"Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas", remarcó Julieta.

"Hoy 13 de Agosto del 2025 ya soy “Soy la dueña del viento” y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cuál yo tomé coraje de hacer todo esto. Gracias a mis abogados @javier_ignacio_banos @burlandofernando por estos 5 años de lucha incansable, a Christian Fabio un fiscal extraordinario. Gracias a mis afectos, amigos y profesionales de la salud que tuvieron la valentía de sentarme ahí por mi @sebawaizer @soypeluffo @lorekazmer @vero_macieri @flavia_crupi Rafael Herrera Milano y Pao Rojas. A mis padres @cris.pcavallero y a mi hermana @natiprandi1 que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1", expresó conmovida.