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El dolor que el Negro Oro llevó hasta el final: la traición familiar que nunca pudo perdonar

Oscar González Oro atravesó a lo largo de su vida un complicado momento con su hermano mayor y que lo marcó para siempre. "Confiaba todo", admitió.

25 sept 2026, 15:35
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Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde se encontraba viviendo desde hace años. El conductor marcó un estilo inconfundible en radio al frente de su exitoso programa El Oro y el Moro, liderando audiencias y posicionándose indiscutiblemente como un referente radial, donde popularizó varias frases como "¡Dale gas!", marca registrada al aire.

Lo cierto es que ese gran éxito también llevó a aumentar su patrimonio y en 2018, en una entrevista con revista Pronto, el Negro Oro relató el episodio que lo marcó para siempre y marcó un quiebre dentro de su familia.

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Según relató el conductor, confió en su hermano mayor Armando para que maneje la parte contable para que se encargue de todos los pagos y de un día para el otro lo perdió todo y se llevaron hasta su vehículo de la puerta de la radio por un embargo.

"Cuando digo todo es todo: me pagaba desde la luz y el gas hasta lo que te imagines. Perdí todo, fui a la quiebra y hasta me embargaron el auto en la puerta de la radio. Vino un oficial de justicia y se llevó mi Audi A3. Lolo, mi asistente, lloraba. Yo no. 'Que se lo lleven, no hay problema, ya me compraré otro', le dije al oficial", confió el Negro Oro.

Y sobre ese duro episodio, Oro recordó cómo lo complicó: "Me quedé sin nada, confiaba todo en Armando. Él hizo negocios con mi guita a mis espaldas que le salieron mal y perdí todo".

"Perdí hasta mi departamento de Recoleta y me fui a alquilar un departamentito en avenida del Libertador. La plata es plata y no me preocupa haber perdido tantos millones de dólares. Lo doloroso es que te defrauden tus afectos, tu sangre", puntualizó en su doloroso relato.

"El daño moral fue enorme. Fue lo peor que me pasó en la vida quizás no tanto por mi sino por ver sufrir a mis dos hijos porque Agustín y Pablo la pasaron muy mal", concluyó Oscar González Oro con dolor sobre lo sucedido con su hermano, a quien nunca volvió a ver.

Beto Casella reveló qué le dijo el Negro Oro días antes de su muerte

Beto Casella recordó en Intrusos (América Tv) la reciente conversación que mantuvo a través de mensajes con el Negro Oro el último sábado cuando se le ocurrió escribirle para saber cómo estaba.

"Acá estamos con esta noticia que nos sorprendió tanto", dijo de entrada el conductor de BTV. Y explicó por qué le nació contactar a su amigo después de un tiempo sin saber noticias de él.

"De nada no es que vi un posteo de él o algo, yo soy así, se me cruza de la cabeza de la nada y le escribí solamente para saber cómo andaba. Fue todo por mensaje de WhatsApp. Son cosas que le pones a un amigo", precisó Beto Casella.

El conductor explicó que la charla fue rápida y algún intercambio de mensajes donde el Negro Oro le contó de algunos inconvenientes que tenía en su salud.

"Me contaba que tenía problemas para moverse y el resto bien. Yo creo que para un tipo tan activo como él, de carácter y que siempre regaló salud, vaya a saber el proceso emocional que vas teniendo cuando ya tu cuerpo no te responde", aseguró.

     

 

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