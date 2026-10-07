Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (16 + 9) - 5 × (40 - 13) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (16 + 9) - 5 × (40 - 13) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 9 = 25 | 40 - 13 = 27
La expresión queda así: 6 × 25 - 5 × 27 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
6 × 25 = 150 | 5 × 27 = 135
La expresión queda así: 150 - 135 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
150 - 135 = 15 |
15 + 20 = (?)
El error más común en este tipo de reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, este juego no solo sirve para practicar cálculo mental: también ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.