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Desafío PEMDAS

Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (16 + 9) - 5 × (40 - 13) + 20.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

16 + 9 = 25 | 40 - 13 = 27

La expresión queda así: 6 × 25 - 5 × 27 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 25 = 150 | 5 × 27 = 135

La expresión queda así: 150 - 135 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

150 - 135 = 15 |

15 + 20 = (?)

Resultado final: 35

El error más común en este tipo de reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, este juego no solo sirve para practicar cálculo mental: también ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.

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