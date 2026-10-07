Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

16 + 9 = 25 | 40 - 13 = 27

La expresión queda así: 6 × 25 - 5 × 27 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 25 = 150 | 5 × 27 = 135

La expresión queda así: 150 - 135 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

150 - 135 = 15 |

15 + 20 = (?)

Resultado final: 35

El error más común en este tipo de reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, este juego no solo sirve para practicar cálculo mental: también ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.