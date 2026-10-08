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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 6 × (14 + 11) - 45.

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 11² + 6 × 25 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 6 × 25 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 25 = 150

La expresión queda así: 121 + 150 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 150 = 271 |

271 - 45 = (?)

Resultado final: 226

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, reforzar la memoria de reglas básicas y mirar cada operación con más cuidado antes de responder.

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