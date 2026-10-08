Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 6 × (14 + 11) - 45.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 6 × (14 + 11) - 45.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 11 = 25
La expresión queda así: 11² + 6 × 25 - 45
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 6 × 25 - 45
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 25 = 150
La expresión queda así: 121 + 150 - 45
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 150 = 271 |
271 - 45 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, reforzar la memoria de reglas básicas y mirar cada operación con más cuidado antes de responder.