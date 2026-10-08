Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 11² + 6 × 25 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 6 × 25 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 25 = 150

La expresión queda así: 121 + 150 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 150 = 271 |

271 - 45 = (?)

Resultado final: 226

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, reforzar la memoria de reglas básicas y mirar cada operación con más cuidado antes de responder.