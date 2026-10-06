Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver el ejercicio?

18 + 11 = 29 | 22 - 13 = 9

La expresión queda así: 7 × 29 - 6 × 9 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 29 = 203 | 6 × 9 = 54

La expresión queda así: 203 - 54 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

203 - 54 = 149 |

149 + 16 = (?)

Resultado final: 165

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan las prioridades, la cuenta puede llevar a un resultado distinto. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, agilidad mental y precisión, sin dejar de lado el costado entretenido de las matemáticas.