Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver el ejercicio?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: La cuenta a resolver es: 7 × (18 + 11) - 6 × (22 - 13) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: La cuenta a resolver es: 7 × (18 + 11) - 6 × (22 - 13) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 11 = 29 | 22 - 13 = 9
La expresión queda así: 7 × 29 - 6 × 9 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 29 = 203 | 6 × 9 = 54
La expresión queda así: 203 - 54 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
203 - 54 = 149 |
149 + 16 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan las prioridades, la cuenta puede llevar a un resultado distinto. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, agilidad mental y precisión, sin dejar de lado el costado entretenido de las matemáticas.