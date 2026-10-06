Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

27 + 11 = 38

La expresión queda así: 38 × 3 - 60 ÷ 5 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

38 × 3 = 114 | 60 ÷ 5 = 12

La expresión queda así: 114 - 12 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

114 - 12 = 102 |

102 + 37 = (?)

Resultado final: 139

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una forma rápida y entretenida.