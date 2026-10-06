Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 11) × 3 - 60 ÷ 5 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 11) × 3 - 60 ÷ 5 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 11 = 38
La expresión queda así: 38 × 3 - 60 ÷ 5 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
38 × 3 = 114 | 60 ÷ 5 = 12
La expresión queda así: 114 - 12 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
114 - 12 = 102 |
102 + 37 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una forma rápida y entretenida.