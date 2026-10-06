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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 15) × 4 - 24 ÷ 6 + 29.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

24 + 15 = 39

La expresión queda así: 39 × 4 - 24 ÷ 6 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

39 × 4 = 156 | 24 ÷ 6 = 4

La expresión queda así: 156 - 4 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

156 - 4 = 152 |

152 + 29 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

Resultado final: 181

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, cálculo mental y atención a los detalles en pocos segundos.

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