Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 15) × 4 - 24 ÷ 6 + 29.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 15) × 4 - 24 ÷ 6 + 29.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
24 + 15 = 39
La expresión queda así: 39 × 4 - 24 ÷ 6 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
39 × 4 = 156 | 24 ÷ 6 = 4
La expresión queda así: 156 - 4 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
156 - 4 = 152 |
152 + 29 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, cálculo mental y atención a los detalles en pocos segundos.