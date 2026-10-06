Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

24 + 15 = 39

La expresión queda así: 39 × 4 - 24 ÷ 6 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

39 × 4 = 156 | 24 ÷ 6 = 4

La expresión queda así: 156 - 4 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

156 - 4 = 152 |

152 + 29 = (?)

Resultado final: 181

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, cálculo mental y atención a los detalles en pocos segundos.