Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 31 + 8 × 17 - 5 × 6 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 17 = 136 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 31 + 136 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

31 + 136 = 167 |

167 - 30 = 137 |

137 + 35 = (?)

Resultado final: 172

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien: entrena la concentración, obliga a frenar el impulso de resolver de corrido y convierte una simple cuenta en un reto breve para ejercitar la mente.