Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 8 × (10 + 7) - 5 × 6 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 8 × (10 + 7) - 5 × 6 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 31 + 8 × 17 - 5 × 6 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 17 = 136 | 5 × 6 = 30
La expresión queda así: 31 + 136 - 30 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
31 + 136 = 167 |
167 - 30 = 137 |
137 + 35 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien: entrena la concentración, obliga a frenar el impulso de resolver de corrido y convierte una simple cuenta en un reto breve para ejercitar la mente.