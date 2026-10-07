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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 8 × (10 + 7) - 5 × 6 + 35.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis para resolver sin mirar la respuesta

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 31 + 8 × 17 - 5 × 6 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 17 = 136 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 31 + 136 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

31 + 136 = 167 |

167 - 30 = 137 |

137 + 35 = (?)

Resultado final: 172

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien: entrena la concentración, obliga a frenar el impulso de resolver de corrido y convierte una simple cuenta en un reto breve para ejercitar la mente.

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