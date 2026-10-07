Desafío matemático: la cuenta que esconde una trampa en la que muchos caen

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 3 + 21 + 19 - (16 + 6) + 55
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 3 + 21 + 19 - (16 + 6) + 55
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 6 = 22
La expresión queda así: 12 × 3 + 21 + 19 - 22 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 3 = 36
La expresión queda así: 36 + 21 + 19 - 22 + 55
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
36 + 21 = 57 |
57 + 19 = 76 |
76 - 22 = 54 |
54 + 55 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: parece una cuenta rápida, pero premia a quien frena un segundo, ordena las operaciones y calcula con método.