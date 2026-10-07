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Desafío matemático: la cuenta que esconde una trampa en la que muchos caen

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 3 + 21 + 19 - (16 + 6) + 55

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 6 = 22

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema desafía tu razonamiento

La expresión queda así: 12 × 3 + 21 + 19 - 22 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 3 = 36

La expresión queda así: 36 + 21 + 19 - 22 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

36 + 21 = 57 |

57 + 19 = 76 |

76 - 22 = 54 |

54 + 55 = (?)

Resultado final: 109

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: parece una cuenta rápida, pero premia a quien frena un segundo, ordena las operaciones y calcula con método.

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