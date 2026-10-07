Desafío matemático: la cuenta que esconde una trampa en la que muchos caen

16 + 6 = 22

La expresión queda así: 12 × 3 + 21 + 19 - 22 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 3 = 36

La expresión queda así: 36 + 21 + 19 - 22 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

36 + 21 = 57 |

57 + 19 = 76 |

76 - 22 = 54 |

54 + 55 = (?)

Resultado final: 109

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: parece una cuenta rápida, pero premia a quien frena un segundo, ordena las operaciones y calcula con método.