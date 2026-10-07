Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 27 × 6 + 9 + 17 - 17 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 6 = 162

La expresión queda así: 162 + 9 + 17 - 17 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

162 + 9 = 171 |

171 + 17 = 188 |

188 - 17 = 171 |

171 + 14 = (?)

Resultado final: 185

El tropiezo más común está en resolver por impulso y no por jerarquía de operaciones. En una cuenta como esta, ir de izquierda a derecha desde el comienzo puede llevar a una conclusión equivocada. Por eso, este tipo de desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar concentración, memoria de reglas y agilidad mental sin dejar de ser un juego rápido.