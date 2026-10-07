Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 9 + 17 - (10 + 7) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 9 + 17 - (10 + 7) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 27 × 6 + 9 + 17 - 17 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 6 = 162
La expresión queda así: 162 + 9 + 17 - 17 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
162 + 9 = 171 |
171 + 17 = 188 |
188 - 17 = 171 |
171 + 14 = (?)
El tropiezo más común está en resolver por impulso y no por jerarquía de operaciones. En una cuenta como esta, ir de izquierda a derecha desde el comienzo puede llevar a una conclusión equivocada. Por eso, este tipo de desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar concentración, memoria de reglas y agilidad mental sin dejar de ser un juego rápido.