Sabrina Rojas incineró a Marcelo Tinelli en medio de los nuevos rumores con Milett Figuera: "Me acabo de enterar que..."

“Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, confió risueña la ex de Luciano Castro durante el aire de Telefe.

Fue allí que cuando le consultaron directamente por su supuesto romance con el histórico conductor de ShowMatch, Rojas dejó a todos atónitos con su respuesta.

“¿Ya estás de novia con Marcelo?“, preguntó picante Momi Giardina, frente a lo cual la conductora de América TV deslizó pícara: ”Todavía no", y acto seguido reveló: “Me acabo de entrar que se reconcilió con Milett Figueroa”, mandando así al frente a la parejita que al parecer la de la semana pasada sólo habría sido una crisis pasajera.

Qué dijo Sabrina Rojas ni bien la vincularon sentimentalmente a Marcelo Tinelli

La semana pasada, Sabrina Rojas decidió romper el silencio después de que su nombre se viera envuelto en versiones que la señalaban como la nueva mujer en la vida de Marcelo Tinelli, poco tiempo después de la anunciada ruptura del conductor con Milett Figueroa.

El rostro de la conductora de Pasó en América (América TV) comenzó a repetirse en distintos programas de espectáculos y portales, en parte porque desde hace unos días comparte pantalla con Tinelli en el streaming Estamos de paso (Carnaval Stream). Allí, la química entre ambos se volvió evidente para los seguidores, lo que alimentó comentarios sobre si esa conexión corresponde solamente a lo laboral o si trasciende lo profesional.

En ese clima de especulación que se encendió tras la separación del empresario y la modelo peruana, Rojas fue interceptada por el cronista de LAM, Santiago Riva Roy a la salida del canal donde trabaja diariamente con sus compañeros Tartu, Natalie Weber y Martín Salwe. Frente a la consulta directa, la actriz y modelo eligió contestar de manera frontal, sin rodeos ni evasivas, con el objetivo de despejar cualquier sospecha que la vincule sentimentalmente con Tinelli.

"No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", expresó firme, descartando cualquier implicancia suya en la ruptura entre el conductor y Milett. Con esta declaración, buscó dejar en claro que no estuvo involucrada en esa historia y que los trascendidos carecen de fundamento.

Con la misma espontaneidad, también se animó a opinar sobre lo que le genera la figura de Tinelli. “Es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado”, afirmó sin titubeos.

De esta manera, Sabrina Rojas dejó asentada su postura frente a las versiones que intentan instalar un romance con el conductor. Con sus palabras, eligió marcar distancia de los rumores y, al mismo tiempo, reconocer la buena relación profesional que mantiene con él en este nuevo proyecto compartido.