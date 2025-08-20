Día Mundial de la papa frita: el paso a paso para que esta preparación te salga mejor que nunca

Además, la papa, como base de este plato, es uno de los alimentos más importantes de la historia de la humanidad. Originaria de los Andes, fue domesticada hace más de 7.000 años y luego llevada a Europa por los colonizadores españoles en el siglo XVI, hasta convertirse en un cultivo fundamental a nivel global.

image

Cómo hacer papas fritas caseras

Preparar papas fritas en casa es más simple de lo que parece y la clave está en dos puntos: el tipo de corte y la fritura.

Ingredientes:

1 kilo de papas

Aceite para freír

Sal a gusto

Paso a paso:

Pelar las papas y cortarlas en bastones, procurando que sean de tamaño similar para lograr una cocción pareja.

Lavar bien los bastones en agua fría para quitar el exceso de almidón y luego secarlos con un paño limpio.

Calentar abundante aceite en una sartén o freidora. Una vez que esté bien caliente, sumergir las papas en tandas, evitando que se amontonen.

Freírlas hasta que estén doradas y crocantes. Retirarlas con espumadera y colocarlas sobre papel absorbente.

Condimentar con sal a gusto y servir inmediatamente.

Una celebración con sabor

El Día Mundial de la papa frita es la excusa perfecta para rendirle homenaje a un plato que nunca pasa de moda. Ya sea con una carne, una hamburguesa o simplemente con una buena salsa para acompañar, las papas fritas son sinónimo de disfrute compartido.

Este 20 de agosto, la invitación es clara: calentar el aceite, preparar una buena tanda y brindar por uno de los sabores más universales y queridos en todo el planeta.