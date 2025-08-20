En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Día Mundial de la papa frita: el paso a paso para que esta preparación te salga mejor que nunca

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la papa frita, una preparación irresistible que conquistó al mundo. Te contamos su historia y cómo prepararlas de manera casera para que queden doradas y crocantes.

Las papas fritas son, sin lugar a dudas, uno de los acompañamientos más populares y consumidos en todo el mundo. Ya sea en su versión clásica, finas y crocantes, o más gruesas y caseras, se ganaron un lugar de privilegio en la mesa familiar, en restaurantes y hasta en cadenas de comida rápida. Este 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha que invita a homenajear este plato simple, pero irresistible.

image

El origen de un clásico mundial

La historia de la papa frita está rodeada de mitos y debates. Bélgica y Francia se disputan su creación: mientras que los belgas aseguran que surgieron en la región de Namur, en el siglo XVII, cuando comenzaron a freír papas en aceite como reemplazo del pescado durante los inviernos fríos, los franceses se adjudican el mérito señalando que su popularización comenzó en París, en los puestos de la ribera del Sena hacia fines del siglo XVIII.

Más allá de la disputa, lo cierto es que las papas fritas cruzaron fronteras y se convirtieron en un ícono gastronómico mundial. En Argentina, por ejemplo, acompañan desde una milanesa hasta una hamburguesa, y son protagonistas de reuniones informales y comidas familiares.

El impacto cultural y gastronómico

Las papas fritas se volvieron tan populares que hoy existen múltiples versiones: bastones, rejilla, españolas, a la provenzal, e incluso las modernas “papas fritas en airfryer”, que reducen la cantidad de aceite y son una alternativa más ligera. La versatilidad del plato hace que pueda adaptarse a todos los gustos y estilos de cocina.

Además, la papa, como base de este plato, es uno de los alimentos más importantes de la historia de la humanidad. Originaria de los Andes, fue domesticada hace más de 7.000 años y luego llevada a Europa por los colonizadores españoles en el siglo XVI, hasta convertirse en un cultivo fundamental a nivel global.

image

Cómo hacer papas fritas caseras

Preparar papas fritas en casa es más simple de lo que parece y la clave está en dos puntos: el tipo de corte y la fritura.

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas

  • Aceite para freír

  • Sal a gusto

Paso a paso:

  • Pelar las papas y cortarlas en bastones, procurando que sean de tamaño similar para lograr una cocción pareja.

  • Lavar bien los bastones en agua fría para quitar el exceso de almidón y luego secarlos con un paño limpio.

  • Calentar abundante aceite en una sartén o freidora. Una vez que esté bien caliente, sumergir las papas en tandas, evitando que se amontonen.

  • Freírlas hasta que estén doradas y crocantes. Retirarlas con espumadera y colocarlas sobre papel absorbente.

  • Condimentar con sal a gusto y servir inmediatamente.

Una celebración con sabor

El Día Mundial de la papa frita es la excusa perfecta para rendirle homenaje a un plato que nunca pasa de moda. Ya sea con una carne, una hamburguesa o simplemente con una buena salsa para acompañar, las papas fritas son sinónimo de disfrute compartido.

Este 20 de agosto, la invitación es clara: calentar el aceite, preparar una buena tanda y brindar por uno de los sabores más universales y queridos en todo el planeta.

