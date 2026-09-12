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Eliana Guercio y Ximena Capristo se cruzaron violentamente y todo terminó de la peor manera: "Psiquiátrica"

Ximena Capristo y Eliana Guercio nuevamente se cruzaron al aire y volvieron a decirse barbaridades. Las dos protagonizaron un tenso intercambio en vivo, con fuertes acusaciones y reproches por el conflicto que mantienen desde hace años.

12 sept 2026, 00:18
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Eliana Guercio y Ximena Capristo se cruzaron violentamente y todo terminó de la peor manera: Psiquiátrica

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Eliana Guercio y Ximena Capristo se cruzaron violentamente y todo terminó de la peor manera: "Psiquiátrica"

El histórico enfrentamiento entre Eliana Guercio y Ximena Capristo sumó un nuevo capítulo y volvió a quedar expuesto públicamente. Luego de años de acusaciones cruzadas por viejas traiciones, la esposa de Chiquito Romero decidió llevar la disputa al terreno judicial. La tensión escaló a niveles impensados y derivó en un fuerte cruce al aire que generó repercusión.

Tras los cruces con Laura Ubfal por acusaciones de gordofobia, Guercio se comunicó con SQP (América TV) para hablar del tema. Durante la charla anunció acciones legales contra la periodista y contra otra figura. Ante la consulta de Yanina Latorre sobre la identidad de la segunda demandada, la exvedette confirmó que se trataba de su antigua compañera de elenco.

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En ese contexto, Guercio recordó algunos de los dichos que la actriz había realizado en su contra y ratificó su decisión de recurrir a la Justicia: "Ximena me trató de Tatiana así que recontra cabe, dijo que yo le había robado el novio a una amiga y va a tener que presentar las pruebas. Además dijo otras barbaridades".

La respuesta de Capristo no tardó en llegar y el intercambio entre ambas se volvió cada vez más tenso. La ex Gran Hermano reaccionó con dureza ante las acusaciones y cuestionó a Guercio por sus declaraciones: "¿Pero vos estás psiquiátrica, flaca? Dijiste que por mi culpa te quisiste tirar de un piso 28. ¿Pero vos estás mal de la cabeza? Loca. ¿Qué decís? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad en un medio?".

"Estás mal de la cabeza, hacete ver. Mandame lo que quieras. Jamás incité a que te suic… Es un delito lo que estás diciendo. No estás bien, hacete ver mejor", siguió la ex Gran Hermano.

El clima en el estudio se volvió cada vez más incómodo mientras la comunicación continuaba. En medio del cruce, Eliana pidió terminar con la conversación y dejó en claro su malestar. "Yanina, me dijo psiquiátrica. No quiero hablar con ella ni la quiero escuchar. Callala", expresó con evidente molestia.

Finalmente, Capristo manifestó su enojo por la situación y decidió ponerle punto final al intercambio telefónico: "No puedo creer que me tengas escuchando que digan que yo injurié a alguien. No quiero hablar con ella, ¿me escuchas? Sino no hablamos nunca más en la vida".

Cómo nació el conflicto de Eliana Guercio y Ximena Capristo

La historia entre Ximena Capristo y Eliana Guercio se remonta a 2006, cuando ambas compartían elenco en la obra Pasajeros de la risa, en el teatro Tronador de Mar del Plata. Según contó Capristo años después, el primer gran enfrentamiento surgió por una discusión relacionada con la marquesina del espectáculo y la ubicación de los nombres de cada una. La propia actriz definió aquel episodio como una disputa por “un cartel”.

Sin embargo, ese no habría sido el único motivo del distanciamiento. En 2025, Capristo reveló que Guercio había sido su amiga y que incluso se quedaba a dormir en su casa, pero aseguró que la relación se rompió después de una situación sentimental que involucró a una amiga en común. Según su versión, la esposa de Chiquito Romero habría comenzado una relación con un hombre que estaba saliendo con esa amiga, algo que terminó provocando el quiebre entre ellas.

Con el tiempo, Capristo identificó a esa amiga como Silvina Luna. La panelista sostuvo que el hombre era una persona conocida, empresario y que, aunque todavía no era formalmente el novio de Luna, ambos estaban comenzando a salir. Para Capristo, aquella situación terminó de romper el vínculo: primero se habría producido el enfrentamiento entre Guercio y Luna y, a partir de allí, también quedó dañada la amistad que mantenía con la exvedette.

A ese antecedente se sumó otro episodio que volvió a ponerlas frente a frente. En 2006, Marcelo Polino le preguntó a Guercio en Intrusos si era “gato”, una situación que terminó con un cachetazo y que quedó vinculada a un supuesto mensaje enviado por Capristo. Con los años, aquel episodio se convirtió en otro de los puntos de conflicto entre ambas y, dos décadas después, volvió a aparecer públicamente junto con las acusaciones cruzadas que mantienen hasta hoy.

     

 

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