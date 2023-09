El llamativo mensaje de una novia que causó conmoción en las redes sociales y generó polémica

Si bien la joven tomó dicha decisión, consideró también la posibilidad de contratar una niñera para tener a los niños en una habitación especial, o que bien sus padres se ocupen de contratar por su lado a una niñera que les permita ir solos al festejo.

Además, Sol reveló sus experiencias en bodas cuando era una niña: “Yo de chiquita odiaba ir a las bodas. La música era fuerte, tenía que dormir en unas sillas incómodas. No llevarías a un niño a una discoteca, entonces ¿por qué lo llevarías a una boda?”, dijo.

“Las bodas no son ambientes para niños, aunque muchos se enojen por ello”, “Yo no los permití y fue la mejor decisión”, “El problema no son los niños, son los padres que no les ponen un alto”, “No sólo bodas, vi varios videos de como niños arruinan los quince/fiestas de varias chicas”, “Así le hizo mi tía y ya no tengo tía”, “El día que me case me muero si mis 3 sobrinas y sobrinos de corazón no llegan a estar, yo entiendo su punto pero no podría hacer eso”, “Es totalmente respetable, yo tengo a mi hijo y honestamente va a ser el único en la mía”, fueron algunos de los comentarios en la publicación viral.