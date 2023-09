Juliana Díaz se enojó con Maxi Guidici lugo de que se quisiera quitar la vida. La ex novia del participante de Gran Hermano arremetió contra la actitud de él por no nombrarla en la entrevista que le dio a Ángel de Brito, en LAM, América, por insistir en querer entrar al Bailando 2023 cuando aún no está bien.