El duro relato de la mamá de Maxi Guidici sobre su intento de suicidio: "Cuando lo vi sentí que..."

Mamá de Maxi

“Empecé a buscar vuelos, no conseguía, y encima salían de Posadas, recién tenía para el día siguiente. En un momento el me manda la clave de la cuenta del banco y cuando vi eso sentí que me moría. Le dije a mi hija que me tenía que ir porque estaba pasando algo muy serio. Lo llamo a él, me atiende y le digo '¿Qué me estás mandando?'. 'No, yo ya las tenía para mandártelas de antes pero te las mando ahora', me dice, pero su tono de voz no era de eso, el quería demostrar otra cosa pero no era así", continuó.

Y destacó: "Yo no tenía el número de nadie más que de Juli, pero estaba tan nerviosa que no quería molestarla porque como mujer no me parecía que se encuentre en una situación así o que lo vea mal, más que ellos no estaban juntos. Yo quería al Cone".

En ese sentido habló de lo sucedido entre Alexis y Maxi, que fue de los primeros en acudir a la casa del joven y finalmente cerró con lo que fue su encontró con su hijo. “Yo llegué al día siguiente a la mañana, pensaba ir directamente al hospital y en eso me entró un mensajito de Juli que estaba en la casa de ella y lo fui a buscar”, concluyó.

Embed

El desesperado pedido de Maxi Guidici tras su intento de suicidio

Maxi Guidici vivió un duro momento la semana pasada y hasta fue internado de urgencia por una sobredosis de calmantes. Tras esta situación el ex participante de Gran Hermano realizó un desesperado pedido para entrar en el Bailando 2023.

El sábado por la tarde el cordobés reapareció en sus redes para agradecer a todos los que se preocuparon por su salud, también le pidió a sus seguidores que “No hablen más con nadie que no sea yo o el Conejo (Quiroga)”.

Luego de su internación, el exparticipante se comunicó con Ángel de Brito y le realizó su desesperado pedido. En sus redes sociales, le preguntaron al conductor de LAM como continúa Maxi y fue él quien se encargó de comunicar que tiene ganas de entrar en el Bailando 2023.

“Ayer hablé bastante. Me dijo que está mejor, que si no consigue trabajo en Buenos Aires se vuelve a Córdoba. Contó que sufrió un pico de estrés y frustración”, comentó De Brito.

Ángel compartió el desesperado pedido que le hizo Guidici: “Quiero entrar al Bailando, la verdad es que me juego todas las fichas ahí. Lo deseo con el alma”.