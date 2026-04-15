El truco de poner vinagre en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además, permite que las telas recuperen su capacidad de absorción. Esto ocurre porque elimina residuos de detergente acumulados que, con el tiempo, forman una película invisible sobre las fibras.

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Desinfección profunda y cuidado del lavarropas

Otro beneficio clave de poner vinagre en el lavarropas es su impacto en el mantenimiento del equipo. Con el uso diario, es habitual que se acumulen restos de jabón, sarro y suciedad en el tambor y las tuberías internas.

El vinagre funciona como un descalcificador natural. Su acción permite:

Eliminar residuos de detergente: Disuelve los restos que se adhieren a las superficies internas del aparato.

Disuelve los restos que se adhieren a las superficies internas del aparato. Prevenir el sarro: Reduce la acumulación de minerales presentes en el agua dura.

Reduce la acumulación de minerales presentes en el agua dura. Mantener el rendimiento: Evita obstrucciones que podrían afectar el funcionamiento del lavarropas.

Este mantenimiento no solo mejora la higiene del lavado, sino que también prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Una solución efectiva contra pelos y pelusas

Quienes conviven con mascotas conocen bien el problema de los pelos adheridos a la ropa. En este punto, el vinagre ofrece una ventaja significativa gracias a sus propiedades antiestáticas.

Al incorporarlo en el compartimento del suavizante, ayuda a relajar las fibras textiles. Esto facilita que los pelos y pelusas se desprendan durante el centrifugado y queden atrapados en el filtro del lavarropas.

El resultado es ropa más limpia, sin necesidad de rodillos adhesivos ni procesos adicionales después del lavado.

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Cómo aplicar correctamente el vinagre en el lavarropas

El éxito de esta técnica depende en gran medida de su correcta aplicación. No se trata solo de agregar vinagre, sino de hacerlo en el momento y la cantidad adecuados.

No todos los vinagres son aptos. El único recomendado es el vinagre blanco de alcohol. Otros tipos, como el de manzana o vino, contienen azúcares y pigmentos que pueden manchar las telas o dejar residuos. La dosis exacta marca la diferencia

Las cantidades varían según el uso:

Como suavizante: 125 ml (media taza) en el compartimento correspondiente.

125 ml (media taza) en el compartimento correspondiente. Para manchas: Mezcla en partes iguales de agua y vinagre, aplicada previamente.

Mezcla en partes iguales de agua y vinagre, aplicada previamente. Para limpieza del tambor: 250 ml (una taza) en un ciclo vacío a alta temperatura, una vez al mes.

El mito del olor a vinagre en la ropa

Una de las dudas más frecuentes es si las prendas quedan con olor a vinagre. La respuesta es clara: no.

El vinagre se evapora durante el ciclo de secado. Su aroma desaparece por completo, dejando únicamente una sensación de limpieza neutra. Esto lo diferencia de muchos suavizantes, que dejan fragancias intensas y artificiales.

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Precauciones clave que no se deben ignorar

Aunque es un producto natural, el vinagre requiere ciertos cuidados. Su uso indebido puede generar problemas.