Pablo Laurta le respondió a la prensa por los crímenes y lanzó una estremecedora frase: "Mi hijo..."

Los detalles del traslado de Pablo Laurta

Laurta llegó a Córdoba pasadas las 7 de la mañana. Lo esperaban el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez y altos mandos de la fuerza. El funcionario destacó la coordinación entre las provincias y aseguró que el operativo evitó una posible fuga internacional.

“Celebramos que no haya impunidad. Por minutos evitamos que se fuera a Uruguay y lo más importante es que pudimos rescatar al menor, a su hijo, que estaba con él y que era lo que más nos importaba en ese momento”, afirmó Quinteros.

El niño, fruto de la relación entre Laurta y Luna Giardina, se encuentra bajo resguardo. De manera temporal, quedó al cuidado de un matrimonio amigo de Mariel Zamudio, quienes se ofrecieron a recibirlo junto a su maestra de jardín. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que evaluará en los próximos días quién asumirá la custodia definitiva del menor.

pablo-laurta-doble-femicidio

Antes de ingresar al edificio policial, Laurta volvió a referirse al caso. Dijo que las dos mujeres asesinadas “tenían una denuncia por explotación infantil”, aunque no presentó pruebas que respalden esa afirmación. Consultado por el paradero del remisero asesinado, evitó responder.

Fuentes judiciales confirmaron que el cuerpo de Martín Sebastián Palacio aún no fue hallado y que los equipos de búsqueda trabajan en diferentes zonas rurales donde el acusado habría estado antes de ser detenido.

Durante su declaración inicial en Entre Ríos, Laurta mostró un comportamiento frío y colaboró con la policía solo en cuestiones menores. “No mostró arrepentimiento ni emoción. Habló con total serenidad”, describió un investigador.

Destino: la cárcel de Cruz del Eje

Tras su paso por la Jefatura Policial, el Servicio Penitenciario de Córdoba se encargará de trasladar al acusado a la cárcel de Cruz del Eje, ubicada a 140 kilómetros de la capital provincial. Allí cumplirá su prisión preventiva en un pabellón de máxima seguridad, a la espera de las próximas audiencias judiciales.

El ministro Quinteros explicó que esa decisión se tomó porque el pabellón de alta seguridad de Bouwer, en Córdoba capital, aún no está habilitado. En Cruz del Eje se encuentran alojados los reclusos considerados de mayor peligrosidad, como Roberto Carmona, conocido como “la hiena humana”, quien cumple tres condenas a perpetua.

La pericia psicológica a Pablo Laurta en su detención en 2024 indicaba que comprendía sus actos

La Justicia había evaluado a Pablo Laurta nueve meses antes del crimen. En enero de 2024, Laurta fue detenido por desobediencia a la autoridad, tras violar la orden de restricción de acercamiento y comunicación impuesta por el Juzgado de Violencia Familiar a pedido de Luna, su expareja y madre de su hijo.

Según consta en el expediente tramitado en la Fiscalía de Distrito Cuatro, Turno Seis, la aprehensión se produjo el 9 de enero de 2024, luego de que se constatara que el hombre había incumplido las medidas del Juzgado de Violencia Familiar que había ordenado una restricción de acercamiento desde octubre 2023.

Ocho días después, el 17 de enero, se dictó su detención formal, y el 25 de enero declaró ante el fiscal interviniente.

Laurta recuperó la libertad el 8 de febrero, bajo estrictas condiciones de conducta. Luego de ese hecho, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género ordenó una alerta en migraciones para que cuando regresara a Argentina se el colocara un dispositivo dual (tobillera).

Durante ese proceso, el imputado fue sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica ordenada por la Justicia.

Los informes, según indicó Perfil, concluyeron que comprendía la criminalidad de sus actos y que no presentaba indicadores de peligrosidad, ni factores psicopatológicos o psiquiátricos de gravedad.También se dejó constancia de que no poseía antecedentes penales.

En otras palabras, los profesionales que lo evaluaron determinaron que no había signos de alteraciones mentales severas ni motivos para considerar que representaba un riesgo inminente para terceros.

Esa evaluación fue clave para que la fiscalía resolviera su libertad, aunque con medidas restrictivas. La causa no fue girada a una fiscalía especializada en violencia de género.

La investigación judicial confirma que Luna Giardina había denunciado reiteradas situaciones de violencia física y psicológica.

Laurta había intentado quitarle la tenencia de su hijo a través de un pedido de restitución internacional que fue rechazado por la Justicia cordobesa, había dejado de pagar la cuota alimentaria y también había comprado la vivienda familiar rematada por deudas para ponerla a su nombre, un modo de control económico sobre su expareja.

Luna contaba con botón antipánico y orden de restricción, pero los dispositivos institucionales no lograron impedir el desenlace.

El 11 de octubre de 2025, ambos cuerpos fueron hallados sin vida en la casa de Villa Serrana, en la zona norte de Córdoba. Laurta fue detenido horas después en Entre Ríos, acusado de doble femicidio y sustracción de persona, ya que había huido con el hijo de la víctima.