Juana Repetto reaccionó al video de Sebastián Graviotto en la nieve y expuso cómo quedó el vínculo familiar

En ese sentido, resaltó que él desde un comienzo le fue claro para lo que quería en su vida y que ella lo eligió como el papá de sus hijos Belisario y Timoteo.

“Él también un poco hablaba que nosotras, porque también tiene una hija con otra mujer, y él nos mencionó a las dos, no sé si en este video o en otro, como que nosotras lo conocimos así, que sabíamos que él era así, y en algún punto sí, es verdad. Yo lo conocí y lo elegí así como padre de mis hijos ya sabiendo cómo era su dinámica”, reflexionó.

Juana Repetto contó cómo se organizan con Sebastián Graviotto tras la separación

No obstante, Juana Repetto remarcó en la entrevista que en su interior sentía que podia cambiar algunas prioridades de Sebastián Graviotto pese a ser claro desde un comienzo de la relación que mantuvieron.

"Quizá después uno en el fondo sentiría que uno puede cambiar sus elecciones con la llegada de un hijo pero la verdad él siempre fue muy claro con que no iba a dejar de hacer esto", se sinceró la actriz.

"Entonces yo sabía que venía con este combo y si yo tenía la esperanza de que él tuviera otras prioridades, fue siempre un deseo mío pero sabiendo que él siempre me había dicho que eso no iba a pasar”, continuó.

En ese sentido, se diferenció de Sebastián Graviotto: "Yo no podría estar nunca lejos de mis hijos", aseguró. Y dejó en claro que algunas de sus reflexiones desde las redes no son dirigidas como un palito para su ex.

"Yo hablo de la maternidad hace más de 10 años. Si yo hablo de la carga mental de una madre no es un palo para Sebastián, son cosas de las que hablé siempre, no desde que me separé. Siempre me levantan en todos lados con títulos sacados de contexto y yo no hablo de él, hablo del rol de la madre, para mí nadie cria 50 y 50", concluyó Juana Repetto.