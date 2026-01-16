María O'Donnell lanzó una llamativa teoría sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La charla se completó con la observación de Rolando Gallego, quien sumó otro detalle clave: "Es un anillo de compromiso lo que se ve en el dedo de Lali".

Cuánto cuesta el anillo de compromiso que Pedro Rosemblat eligió para Lali Espósito

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino que también puso todas las miradas sobre un detalle muy especial: el anillo de compromiso que él eligió para marcar este nuevo capítulo en su relación.

La pieza pertenece a la firma argentina Astoria Joyería Contemporánea, reconocida por sus diseños en oro de 18 kilates y por crear alianzas únicas.

El modelo que luce la cantante se distingue por su elegancia y originalidad: una alianza con dos piedras incrustadas, un diamante de corte circular y una aquamarina cuadrada, enfrentadas en la parte frontal sin llegar a tocarse. Este estilo, conocido como Toi et Moi -expresión francesa que significa “Tú y yo”- tiene raíces históricas.

Su origen se remonta a 1796, cuando Napoleón Bonaparte obsequió una pieza similar a Josefina de Beauharnais como símbolo de unión antes de partir a la campaña de Italia. Desde entonces, este diseño se convirtió en un clásico que representa amor y compromiso.

En el programa Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela aportó más información sobre la joya: "Está valuado entre entre 7 mil y 12 mil dólares. Tiene de un lado un cuadrado que simboliza la modernidad y del otro, un círculo que es sinónimo de la tradición". Y agregó: "Lo que cuentan es que es la unión de dos individualidades, donde si bien se unen por ese amor, cada uno mantiene su individualidad".

