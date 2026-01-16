María O'Donnell lanzó una llamativa teoría sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
María O'Donnell analizó el anuncio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y lanzó una llamativa teoría.
16 ene 2026, 16:07
El anuncio del casamiento deLali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones y, en esta oportunidad, fue María O'Donnell quien aportó su mirada en el programa radial De acá en más (Urbana Play). La periodista sorprendió con una interpretación distinta y dejó abierta una teoría que encendió el debate en el estudio.
"¿Por qué todos dedujeron que se van a casar?", comenzó diciendo la conductora, para luego explicar: "Porque el tiempo de verbo es 'nos casamos' para mí, ya se casaron".
Sus compañeros no tardaron en cuestionar la hipótesis y plantearon que, si efectivamente ya se habían casado, "no hicieron fiesta ni nada". O'Donnell insistió en su postura: "Ya se casaron. Presten atención al tipo de verbo".
En medio de la discusión, Guido Bercovich le respondió: "Esto es una cosa mundana. Vos estás analizándolo fríamente". Pero la periodista redobló su análisis: "Yo creo que estamos teniendo un error de interpretación con el tiempo de verbo. Alguien que anuncia su casamiento dice: 'Nos vamos a casar'".
La charla se completó con la observación de Rolando Gallego, quien sumó otro detalle clave: "Es un anillo de compromiso lo que se ve en el dedo de Lali".
Cuánto cuesta el anillo de compromiso que Pedro Rosemblat eligió para Lali Espósito
El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino que también puso todas las miradas sobre un detalle muy especial: el anillo de compromiso que él eligió para marcar este nuevo capítulo en su relación.
La pieza pertenece a la firma argentina Astoria Joyería Contemporánea, reconocida por sus diseños en oro de 18 kilates y por crear alianzas únicas.
El modelo que luce la cantante se distingue por su elegancia y originalidad: una alianza con dos piedras incrustadas, un diamante de corte circular y una aquamarina cuadrada, enfrentadas en la parte frontal sin llegar a tocarse. Este estilo, conocido como Toi et Moi -expresión francesa que significa “Tú y yo”- tiene raíces históricas.
Su origen se remonta a 1796, cuando Napoleón Bonaparte obsequió una pieza similar a Josefina de Beauharnais como símbolo de unión antes de partir a la campaña de Italia. Desde entonces, este diseño se convirtió en un clásico que representa amor y compromiso.
En el programa Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela aportó más información sobre la joya: "Está valuado entre entre 7 mil y 12 mil dólares. Tiene de un lado un cuadrado que simboliza la modernidad y del otro, un círculo que es sinónimo de la tradición". Y agregó: "Lo que cuentan es que es la unión de dos individualidades, donde si bien se unen por ese amor, cada uno mantiene su individualidad".