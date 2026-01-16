Teté Coustarot destacó qué significa El secreto de sus ojos para el cine nacional: "Nos llenó de orgullo"

Embed

"Creo que el libro de Eduardo Sacheri con la conjunción de Juan José Campanella dirigiendo, hizo una obra perfecta", analizó la periodista y conductora de América TV al repasar las cabezas hacedoras de esta historia tan atrapante como maravillosamente contada y actuada.

Asimismo, Teté señaló que el film "tiene un argumento que es muy atrapante y que te involucra mucho hasta el último instante de la película estás absolutamente prendido de tratar de explicar qué es lo que pasó".

En la misma sintonía, se refirió a la calidad del elenco: "Es extraordinario porque está Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y un Pablo Rago que es increíble, y que tuvimos la fortuna de que pudiéramos entrevistarlo para que este sábado comparta con toda la experiencia de alguien que no es tan grande, pero que trabaja desde muy chiquito y realmente fantástico todo lo que es como ser humano".

Teté Coustarot y Pablo Rago

"Creo que es una película para no perdérsela, y si ya la vieron es para volverla", aseguró mientras se preguntó qué pasa con la mirada de la que habla el título: por un lado, un amor entre Darín y Soledad Villamil que no se concreta como debería, pero que hay tanto amor presente; y por otro lado, una venganza.

Asimismo, Teté aseguró que El secreto de sus ojos es "una película que nos llenó de orgullo a todos los argentinos al ganar el premio Oscar, dos premios Goya y al triunfar en los numerosos festivales donde se ha ido presentando", lo que hizo que "tuviéramos una real dimensión del nivel internacional del valor del film argentino".

Pablo Rago y Teté Coustarot

Cuál es el argumento de El secreto de sus ojos y cuáles son los temas que aborda

El secreto de sus ojos propone una historia atravesada por el paso del tiempo, las cuentas pendientes y una búsqueda de justicia que nunca se cierra del todo. El relato se centra en Benjamín Espósito, un agente judicial retirado que, ya lejos de los tribunales, decide escribir una novela sobre un caso ocurrido en 1974 que lo marcó para siempre. A través de la escritura, no solo intenta reconstruir un crimen brutal, sino también enfrentarse a los silencios, las decisiones postergadas y un amor que jamás se animó a confesar.

En el presente, Espósito retoma el expediente de la violación y asesinato de Liliana Colotto, una joven recién casada cuyo crimen sacudió su vida profesional y personal. Al volver sobre esa investigación, busca cerrar una herida abierta desde hace décadas y, al mismo tiempo, ordenar sus sentimientos hacia Irene Menéndez, su antigua jefa y compañera de trabajo, por quien siempre estuvo enamorado en silencio.

El secreto de sus ojos Netflix 3.jpg

La trama se despliega hacia el pasado, en la Buenos Aires de 1974. Allí, Espósito es un joven agente judicial obsesionado con esclarecer el asesinato de Liliana. Durante la investigación, establece un vínculo profundo con el viudo, Ricardo Morales, cuya vida queda detenida desde el crimen. El caso lo lleva también a seguir el rastro del principal sospechoso, Isidoro Gómez, un hombre que parece inalcanzable gracias a sus contactos y a un contexto político atravesado por la violencia y la corrupción.

El secreto de sus ojos 1

Junto a su inseparable amigo Pablo Sandoval, Espósito se enfrenta a un sistema judicial permeado por la impunidad y a una época signada por la turbulencia política de los años 70, con la sombra de la Triple A presente en cada decisión. La búsqueda del asesino se vuelve una obsesión que desafía los límites de la ley y expone las fallas de la justicia institucional.

Años después, el relato da un giro inesperado. Espósito descubre que Morales nunca abandonó su promesa de castigo lo que obliga al protagonista a replantearse el sentido de la justicia y sus consecuencias.

El secreto de sus ojos Netflix 1

Entre los temas centrales de El secreto de sus ojos se destacan el amor y la pasión, la tensión entre justicia y venganza, la fuerza del recuerdo y el peso del contexto político. La película muestra cómo el pasado nunca queda atrás del todo y cómo algunas decisiones —o su ausencia— pueden perseguir a una persona durante toda la vida.