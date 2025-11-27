Guillermo Francella brilla en Netflix con la mejor película argentina de los últimos años

A través de una estructura marcada por flashbacks, la película avanza entre dos líneas temporales que revelan no solo el misterio policial, sino también la tensión emocional que creció silenciosamente entre Espósito e Irene Menéndez-Hastings (Soledad Villamil).

El secreto de sus ojos Netflix 4.jpg

En medio de este viaje, aparece una de las figuras más queridas y recordadas de la película: Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francella. Su papel, que combina humor, vulnerabilidad y tragedia, quedó instalado entre las actuaciones más destacadas de su carrera. emocional que sigue teniendo en los espectadores.

La investigación central se reactiva cuando Espósito decide retomar el expediente del crimen que dejó marcada a una familia entera. El protagonista regresa sobre cada detalle del asesinato de Liliana Colotto, y revive la promesa que le hizo a su esposo, Ricardo Morales (Pablo Rago): encontrar al culpable, sin importar los años transcurridos.

El secreto de sus ojos Netflix 1

"El secreto de sus ojos", la ganadora en los Oscar

Cuando se estrenó, El secreto de sus ojos se convirtió en la película más vista de Argentina en ese momento, con cerca de dos millones y medio de espectadores en salas. Su impacto fue tal que permaneció meses en cartel y generó una conversación masiva que excedió al público cinéfilo. Con el tiempo, su récord fue superado por Relatos salvajes, de Damián Szifron, pero su legado quedó intacto.

El reconocimiento internacional llegó en 2010, cuando la película obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en la segunda producción argentina en conseguir ese galardón. El logro marcó un antes y un después para la industria local y posicionó a Campanella como una de las voces más sólidas del cine hispanoamericano.

El secreto de sus ojos 4

El elenco con Guillermo Francella y Ricardo Darín

Ricardo Darín

Soledad Villamil

Pablo Rago

Javier Godino

Guillermo Francella

Mario Alarcón

Mariano Argento

José Luis Gioia

Carla Quevedo

Bárbara Palladino

El secreto de sus ojos Netflix.jpeg

Por qué ver "El secreto de sus ojos" en Netflix

El regreso de la película en Netflix también puso sobre la mesa una curiosidad que no todos recordaban: para muchos nuevos espectadores, esta obra representa su primer contacto con Guillermo Francella dentro de un registro dramático tan contundente. Su presencia en el catálogo sorprendió especialmente a quienes lo conocían únicamente por sus papeles más ligados a la comedia televisiva.

Tráiler de "El secreto de sus ojos" en Netflix