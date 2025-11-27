Guillermo Francella brilla en Netflix con la mejor película argentina de los últimos años
Guillermo Francella arrasa en Netflix con una de las películas argentinas más reconocidas del cine reciente. El clásico que vuelve a sorprender.
Guillermo Francella brilla en Netflix con la mejor película argentina de los últimos años. (Foto: Archivo)
Guillermo Francella volvió a llamar la atención del público argentino en Netflix. Estrenada en 2009, siendo una de las películas más influyentes del cine nacional, la plataforma incorporó el film que llevó al país a lo más alto del escenario internacional y que, hasta hoy, sigue despertando debate, análisis y revisitas.
El gigante del streaming adquirió los derechos de "El secreto de sus ojos", la película dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y un memorable Francella, en uno de los papeles más comentados de su carrera.
La película tiene una duración de 127 minutos y se basa en la novela La pregunta de sus ojos, escrita por Eduardo Sacheri, quien también participó en el guion junto a Campanella. La adaptación mantuvo el núcleo emocional del libro, pero le sumó un ritmo cinematográfico que elevó cada escena al máximo. La combinación de literatura y cine, sumada a la potencia del elenco, generó una obra que trascendió generaciones y se mantuvo vigente durante más de una década y media.
De qué trata "El secreto de sus ojos" en Netflix
El film se centra en Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín, un investigador judicial jubilado que decide escribir una novela basada en un caso real que persiguió su conciencia durante décadas. Su búsqueda lo obliga a volver al pasado, revisar documentos, reconstruir escenas y enfrentarse con los recuerdos de una obsesión que nunca terminó de resolver.
A través de una estructura marcada por flashbacks, la película avanza entre dos líneas temporales que revelan no solo el misterio policial, sino también la tensión emocional que creció silenciosamente entre Espósito e Irene Menéndez-Hastings (Soledad Villamil).
En medio de este viaje, aparece una de las figuras más queridas y recordadas de la película: Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francella. Su papel, que combina humor, vulnerabilidad y tragedia, quedó instalado entre las actuaciones más destacadas de su carrera. emocional que sigue teniendo en los espectadores.
La investigación central se reactiva cuando Espósito decide retomar el expediente del crimen que dejó marcada a una familia entera. El protagonista regresa sobre cada detalle del asesinato de Liliana Colotto, y revive la promesa que le hizo a su esposo, Ricardo Morales(Pablo Rago): encontrar al culpable, sin importar los años transcurridos.
"El secreto de sus ojos", la ganadora en los Oscar
Cuando se estrenó, El secreto de sus ojos se convirtió en la película más vista de Argentina en ese momento, con cerca de dos millones y medio de espectadores en salas. Su impacto fue tal que permaneció meses en cartel y generó una conversación masiva que excedió al público cinéfilo. Con el tiempo, su récord fue superado por Relatos salvajes, de Damián Szifron, pero su legado quedó intacto.
El reconocimiento internacional llegó en 2010, cuando la película obtuvo elOscar a Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en la segunda producción argentina en conseguir ese galardón. El logro marcó un antes y un después para la industria local y posicionó a Campanella como una de las voces más sólidas del cine hispanoamericano.
El elenco con Guillermo Francella y Ricardo Darín
Ricardo Darín
Soledad Villamil
Pablo Rago
Javier Godino
Guillermo Francella
Mario Alarcón
Mariano Argento
José Luis Gioia
Carla Quevedo
Bárbara Palladino
Por qué ver "El secreto de sus ojos" en Netflix
El regreso de la película en Netflix también puso sobre la mesa una curiosidad que no todos recordaban: para muchos nuevos espectadores, esta obra representa su primer contacto con Guillermo Francella dentro de un registro dramático tan contundente. Su presencia en el catálogo sorprendió especialmente a quienes lo conocían únicamente por sus papeles más ligados a la comedia televisiva.