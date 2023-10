Joaquín Furriel, a puro baile y karaoke, develó su otro talento oculto

Embed

Es que mientras se animó a cantar algunas de las cortinas de las tiras, también recordó cuando tuvo que aprender flamenco para Soy Gitano y replicó uno de los bailes.

Mientras también se animó a un improvisado karaoke con el conductor de Noche al Dente, al cantar el tema Bailar Pegados, Furriel sorprendió a todos al develar un talento oculto y pedir tocar la batería.

El emotivo relato de Joaquín Furriel sobre su ACV

En un ciclo televisivo que acostumbra a pasar todas las emociones, el actor recordó el ACV que sufrió en 2015 en pleno vuelo: “Yo quedé triste. Me quedé con la sensación de que la vida es algo muy imprevisible. En ese momento me asustó, pero con el tiempo me sirvió para darme cuenta que es así. Ahora es este momento, uno no puede hacer grandes proyecciones”.

Al borde de las lágrimas agregó: “En mi caso que soy padre, el máximo temor era dejar a mi hija tan chica sin un padre, era lo que más me angustiaba en ese momento. De repente me pasó que empecé a disfrutar más de esos momentos y me bajé un poco de la locura en la que estamos a veces”.