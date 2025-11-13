Explosivo posteo de Cande Tinelli que agitó el escándalo familiar: "Todas las huevadas que..."
Mientras el popular conductor afronta las repercusiones del conflicto familiar que expuso su hija Juanita, su hermana Cande Tinelli compartió un picantísimo video que deja saber cómo atraviesa este complejo momento. Mirá.
13 nov 2025, 08:50
Explosivo posteo de Cande Tinelli que agitó el escándalo familiar: "Todas las huevadas que..."
A pesar de que el escándalo familiar que tiene a Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta mediática se desató hace ya varios días, parecería que las repercusiones siguen perturbando a los integrantes del clan. Al menos así lo hizo saber Cande Tinelli, una de las hijas del popular conductor televisivo.
Lo cierto es que en las últimas horas Lelé compartió en sus historias de Instagram un icónico videoclip del recordado programa de Telefe Poné a Francella que claramente funcionó a modo de catarsis de la segunda hija de Marcelo Tinelli.
Allí se puede ver a uno de los personajes que interpretaba Guillermo Francella en aquel ciclo humorística en el que por alguna cuestión le agarra un ataque de gritos y furia, mientras que patea con vehemencia los muebles del lugar a través del cual expone su estado anímico, claramente fuera de control.
“Yo arrancando la semana con todas las huevadas que escucho”, fue el texto que Cande Tinelli sumó debajo del clip para señalar ante sus más de 4 millones de seguidores cómo vive estos últimos días desde que se desató una tremenda interna en todo el clan, donde fue inevitable que deviniese en uno de los temas más analizados en el mundo de la farándula.
Los debates, análisis y críticas han sido tantos así como también muchas fueron las voces que se sumaron al escándalo, que generó que su padre tomase la decisión de no conducir su programa de streaming desde hace dos semanas en pos de resguardar su intimidad y reacomodarse emocionalmente para hacerle frente a la situación y dar las explicaciones del caso.
Cuál es el escándalo en la familia de Marcelo Tinelli y cómo se desató
El clan Tinelli atraviesa uno de sus momentos más turbulentos. Todo comenzó cuando Juana Tinelli, la hija menor de Marcelo, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte, supuestamente ligadas a una deuda económica de su padre. La denuncia, lejos de quedar en el ámbito privado, desató un verdadero escándalo mediático y profundizó las internas familiares.
Según trascendió, la joven decidió acudir a la Justicia luego de recibir los aparentes mensajes intimidatorios, y lo hizo con el apoyo total de su padre. Marcelo Tinelli, preocupado por la seguridad de su hija, respaldó la denuncia formal y colaboró con las autoridades para que se investigue el origen de las amenazas.
Pero lo que parecía una unión familiar frente a una situación grave se transformó en una grieta interna. Algunos integrantes del entorno, como Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, habrían manifestado dudas sobre la veracidad del relato de Juana. Incluso, se dice que parte de sus hermanas mayores tampoco le creen completamente, lo que generó un clima de desconfianza y tensión dentro del clan.
Ante la escalada del conflicto, Marcelo Tinelli habría pedido “silencio total” a su entorno cercano, con el objetivo de evitar que las internas siguieran ventilándose públicamente y centralizar la comunicación en su figura. Sin embargo, el tema ya traspasó los límites del ámbito privado y según trascendió podría ser abordado también en el reality show familiar que por estas fechas está grabando su segunda temporada, lo que promete más exposición y polémica.
La situación afectó emocionalmente a todos. En redes sociales, tanto Micaela como Candelaria Tinelli dejaron entrever su malestar con publicaciones cargadas de mensajes enigmáticos.
Marcelo, por su parte, rompió el silencio y se refirió al difícil momento que atraviesa. “Estoy pasando un momento muy duro, tanto para mí como para mi familia. Vamos a resolver todo con paciencia, charlas y mucho amor. Vamos a volver a estar unidos, como siempre”, expresó el conductor, decidido a recomponer los lazos familiares en medio del escándalo.