El preocupante comentario de José María Listorti sobre Marcelo Tinelli que encendió las alarmas: "Está..."

Qué dijo José María Listorti sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

Con el estreno de La mañana con Moria en la pantalla de El Trece, Moria Casán no tardó en abordar temas candentes. En su debut, la diva se metió de lleno en la polémica que envuelve a Marcelo Tinelli, tanto en lo familiar como en lo económico, y uno de los invitados que aportó su mirada fue José María Listorti, una figura clave del entorno del histórico conductor.

Durante la charla, entre anécdotas y risas que evocaron sus años compartidos en VideoMatch, Listorti recordó cómo nació la famosa etiqueta que lo señalaba como “el número dos” de Tinelli, una idea que surgió de una situación inesperada.

“Eso nació de una cámara oculta”, explicó José María y detalló: “Fue en 2002, cuando Marcelo se había enojado con Telefe y el programa no salió al aire. En ese momento hicimos una cámara para VideoMatch donde yo lo reemplazaba. En el remate, yo me enojaba y decía: ‘Esto soy yo, el dos de Tinelli. Después de Tinelli vengo yo’. A él le causaba mucha gracia y empezamos a joder con eso, y quedó”.

De inmediato, Listorti dejó en claro que jamás se tomó en serio ese apodo, aunque con el tiempo se volvió parte del imaginario popular. “A mí me chupaba un huevo, porque yo sabía perfectamente que no era el dos, era todo para el afuera. Nunca me interesaron los títulos”, señaló espontáneo. En ese momento, Moria destacó su perfil bajo y su conducta intachable durante su paso por el equipo de Tinelli: “Nunca una actitud babosa ni fuera de lugar, siempre un caballero”. Graciela Alfano, también presente en el estudio, coincidió: “Siempre fue un tipo correcto, muy querido en el medio”.

Más adelante, el conductor habló sobre el vínculo que mantiene hoy con Tinelli, dejando en claro que, pese a ciertas distancias, el afecto sigue intacto. “Marcelo no fue ni a mi casamiento ni a mi cumpleaños de 50, pero eso no cambia el cariño. Yo hago hincapié en la gente que vino, no en la que no pudo estar. Yo lo invité a ambas cosas, pero bueno para mí en un casamiento es lo mismo Marcelo Tinelli que cualquier otro amigo”, explicó sincero.

Por último, con su estilo relajado y sin resentimientos, Listorti expresó su gratitud hacia Tinelli por haberle dado la oportunidad de crecer profesionalmente. Reconoció que gran parte de su carrera se forjó junto a él, aunque volvió a remarcar que jamás se creyó “el número dos” del conductor.