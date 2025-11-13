A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERTE

Marcela Feudale defendió a Tinelli y aniquiló a Iúdica: "Se dijo que fue él quien filtró el video de..."

Marcela Feudale salió a defender a Marcelo Tinelli en medio del conflicto familiar y apuntó fuerte contra Mariano Iúdica por las declaraciones contra el conductor del Bailando. Sus declaraciones.

13 nov 2025, 08:00
Marcela Feudale responsabilizó de algo grave a Mariano Iúdica sobre el video de Flor Peña
Marcela Feudale responsabilizó de algo grave a Mariano Iúdica sobre el video de Flor Peña

Marcela Feudale responsabilizó de algo grave a Mariano Iúdica sobre el video de Flor Peña

En una nota con LAM (América TV), Marcela Feudale se sumó a una lista de figuras que, en los últimos días, salieron a bancar a Marcelo Tinelli y a cuestionar con dureza a Mariano Iúdica, marcando una firme interna entre los exintegrantes del entorno del conductor del Bailando.

"Hay gente hablando maldades de una manera tremenda", arrancó con sus declaraciones Feudale al referirse a quienes criticaron a Tinelli. Y luego remarcó el vínculo laboral y personal que mantuvo con el animador durante años: "Marcelo siempre fue muy presente, lo llamabas y te contestaba, nunca fue de borrarse. A mí no me debe un sueldo y jamás me dejó de pagar".

Leé también

Marcela Feudale se metió en el escándalo Tinelli: disparó contra Soledad Aquino y defendió a Paula Robles

Marcela Feudale se metió en el escándalo Tinelli: disparó contra Soledad Aquino y defendió a Paula Robles

Fue ahí cuando apuntó fuerte contra los detractores de Tinelli: "No capto a muchos que hablan, porque cuando estaban los beneficios, los gozaban”, arrojó, dejando entrever cierta hipocresía en las recientes declaraciones de Iúdica. Y sumó fuerte: "Marcelo le dio a Mariano Iúdica lo que no le dio nunca a nadie dentro de la empresa. Conducciones, lugares y un gran nivel de producción".

La ex angelita también reveló una versión interna sobre cómo habría sido la salida de Iúdica de Ideas del Sur. "Un alto directivo me contó que cuando Mariano se fue de Ideas del Sur, había pedido ocupar un puesto dirigencial en la empresa, y que para eso, ellos tenían que correr al Chato Prada y Fede Hoppe, por lo que le dijeron que no. Entonces, se habría ido", señaló. Según ella, tras ese episodio "él me dijo que eso era mentira y no me habló bien de Marcelo. Las diferencias entre ellos vienen hace rato".

También detalló: "No fue uno de los personajes más queridos. Estaba todo el tiempo trepando y buscando un lugar". Luego dijo: "En ese momento quedó como medio feo, porque todos veíamos que Marcelo le daba mucho, en comparación de lo que había sido la rutina siempre. Mariano tenía mucha injerencia y era amigo del Chato y Fede".

Feudale también recordó viejos rumores de pasillo: "Mariano era de estar cerca del poder, buscar y quedarse con lugares que a lo mejor le pertenecían a otros", indicó, en alusión a su modo de relacionarse dentro de la productora. Por último, tiro una bomba sobre una situación que involucró a Florencia Peña, su excompañera en Dale la tarde: "No sé si terminó mal con Florencia. En su momento, cuando se filtró el video de ella, se sospechaba que él lo había sacado de su teléfono".

Embed - America TV on Instagram: " MARCELA FEUDALE DISPARÓ SIN PIEDAD CONTRA MARIANO IÚDICA Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @angeldebritooki"
View this post on Instagram

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcela Feudale Mariano Iúdica Marcelo Tinelli

Lo más visto