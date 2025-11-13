Marcela Feudale defendió a Tinelli y aniquiló a Iúdica: "Se dijo que fue él quien filtró el video de..."

También detalló: "No fue uno de los personajes más queridos. Estaba todo el tiempo trepando y buscando un lugar". Luego dijo: "En ese momento quedó como medio feo, porque todos veíamos que Marcelo le daba mucho, en comparación de lo que había sido la rutina siempre. Mariano tenía mucha injerencia y era amigo del Chato y Fede".

Feudale también recordó viejos rumores de pasillo: "Mariano era de estar cerca del poder, buscar y quedarse con lugares que a lo mejor le pertenecían a otros", indicó, en alusión a su modo de relacionarse dentro de la productora. Por último, tiro una bomba sobre una situación que involucró a Florencia Peña, su excompañera en Dale la tarde: "No sé si terminó mal con Florencia. En su momento, cuando se filtró el video de ella, se sospechaba que él lo había sacado de su teléfono".