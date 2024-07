L-Gante confirmó que está pasando con Wanda Nara y sorprendió a todos: "Totalmente..."

Luego, el músico visitó a Moria Casan en su streaming y contó la verdad de lo que pasó entre ellos. “¿Te calentaste? Qué pasó gordo, se te pa..?”, preguntó Moria fiel a su estilo.

“Uhh, a ver con cual empezamos. Me había comenzado a hablar, me mencionó en una foto”, dijo el músico a lo que Moria consultó: “Y, ¿te gustó?”, entonces él respondió: “y, sí, obvio”.

“¿Pensás que fue una manera de vengarse de su marido'”, consultó la One por el escándalo con la China Suárez. “No, totalmente no. Yo no tengo músculos ni los millones que tiene Mauro, ni nada de eso”, respondió.

“Imprevisto”, dijo y contó que su familia y sus amigos nunca le creyeron que había estado con Wanda.