La dramática situación que vivió Mirtha Legrand: el video del mayor susto de su carrera

"¿Qué les pasa chicos que están ahí todos preocupados? Sí, le están yendo a dar un vaso con agua a alguien... Ah, sí, alguien se ha sentido mal, seguramente. Estoy descubriendo todo al aire", comenta Chiquita, mientras integrantes de su producción acuden a ayudar a la locutora. "Ah, por eso no me anunció... se sintió mal", asiente la diva, cuando le explican -con señas detrás de cámaras- que era Nelly quien no estaba sintiéndose bien.

Mirtha continuó con los PNT, pero Nelly seguía con dificultades para realizar su tarea con normalidad. Leyó uno de los anuncios con un notable esfuerzo y fue la conductora quien la frenó: "Nelly, andá, por favor. ¡Andá a descansar a tu casa! No te sentís bien mi amor. Te ha bajado la presión. De verdad te lo digo. De verdad. Vení, que te doy un besito. No te sentís bien. ¿Por qué te vas a quedar? ¡Andá a tu casa!".

De inmediato, Chiquita pidió la asistencia de un médico y una locutora para reemplazar a su entrañable amiga: "Desde que salí pasó algo raro y dije: 'algo está pasando'. Le bajó la presión. ¿Está el doctor, no? Bueno, llamen a una locutora a ver si puede suplir, por favor".

¿Cuándo murió la locutora de Mirtha Legrand, Nelly Trenti?

Nelly Trenti, histórica locutora que acompañó a Mirtha Legrand durante más de tres décadas, falleció el 1 de septiembre de 2022 a los 85 años. Su voz cálida y elegante se convirtió en un ícono de la televisión argentina, marcando un estilo único en los clásicos almuerzos de la diva y dejando una huella imborrable en el público. La noticia de su muerte fue confirmada por la productora StoryLab, encargada de los programas de Mirtha, a través de sus redes sociales.

Nacida en Buenos Aires en 1937, Trenti inició su carrera en la locución a los 17 años. A lo largo de su trayectoria participó en numerosos programas y publicidades, consolidándose como una de las voces más queridas de la televisión argentina. Su fallecimiento conmovió al mundo del espectáculo, y su legado sigue siendo recordado con cariño por colegas, televidentes y todos quienes trabajaron junto a ella.