DISTINCIÓN ESPECIAL

Martín Fierro de Televisión 2025: las lágrimas de Mirtha Legrand y el emotivo abrazo con Susana Giménez

Mirtha Legrand se quebró al recibir la estatuilla a la leyenda de la televisión por parte de APTRA y se emocionó al abrazarse con Susana Giménez.

29 sept 2025, 22:10
Mirtha Legrand recibió una de las estatuillas más especiales en los Premios Martín Fierro 2025 bajo el título de la leyenda en reconocimiento a su trayectoria.

La conductora se quebró al recibir el premio por parte de Luis Ventura y las palabras que le dijo al oido Susana Giménez, que se acercó a su mesa para felicitarla tras la gran distinción.

"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", dijo muy emocionada Chiquita.

"Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", agregó.

Y luego reveló qué número de estatuilla es para su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información".

"Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida", comentó Mirtha sobre su colega Susana Giménez.

Legrand fue sorprendida con una de las distinciones especiales de la noche en los Premios Martín Fierro 2025 y se mostró muy emocionada ante el aplauso de pie de todos los presentes en el salón. La conductora estaba acompañada en la mesa por Juana Viale, Nacho Viale y Marcela Tinayre.

Cuál fue el último Premio Martín Fierro que ganó Mirtha Legrand

El último premio Martín Fierro que ganó Mirtha Legrand fue en 2024, cuando su programa La noche de Mirtha (El Trece) se impuso en la categoría de interés general y prometió seguir trabajando mientras tenga salud.

Además, Mirtha Legrand ha recibido dos veces el Martín Fierro de Brillante: una en 2017 por su desempeño como conductora y otra en 2024 por su carrera como actriz en el cine argentino, siendo un máximo homenaje en su trayectoria.

Mirtha Legrand lleva 57 años en la televisión, desde el debut de su programa Almorzando con las estrellas que luego pasó a llamarse Almorzando con Mirtha Legrand el 3 de junio de 1968. En junio de 2025, la conductora celebró este hito, emocionándose al recordar sus 57 años ininterrumpidos en la pantalla chica.

