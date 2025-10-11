La profunda emoción de Mirtha Legrand al ver una foto que le llevó Cristina Pérez: "Me haces llorar"

Embed

"Te quiero mucho", concluyó Cristina. "Te sigo mucho. Tenes una visión perfecta y un vocabulario maravilloso querida. Sos una número uno", replicó Legrand todavía algo conmovida.

La emoción de Mirtha Legrand en los Premios Martín Fierro de Televisión

Mirtha Legrand vivió un momento de emoción absoluta durante los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, cuando fue sorprendida con una de las distinciones especiales de la noche. La conductora no pudo ocultar su alegría y agradecimiento ante el aplauso de pie de todos los presentes.

"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", expresó Chiquita visiblemente emocionada.

Recordando su extensa trayectoria, agregó: "Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos".

"Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información", reveló el número de su última estatuilla con un guiño al público.

El momento se volvió aún más especial cuando Mirtha tuvo palabras para su colega Susana Giménez, con quien compartió una relación de amistad y rivalidad profesional a lo largo de los años: "Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida".

La Diva estaba acompañada en la mesa por su familia: Juana Viale, Nacho Viale y Marcela Tinayre, quienes compartieron con ella cada instante de reconocimiento y emoción durante la gala.