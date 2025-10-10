Con la presencia de Mirtha Legrand, América TV dijo presente en una nueva edición de Moda Argentina X la Vida 2025

“Moda Argentina X LA VIDA es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”, expresó Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, durante el evento.

Por su parte, Meli Biman, creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo creativo, destacó: “Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. Esta noche fue la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”.

Sumando su mirada médica y humana, el Dr. Matías Chacón (médico oncólogo MN 86697), ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, afirmó: “El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida".

La noche cerró a pura alegría con un show de Agapornis, agrupación que hizo bailar a las más de 250 personas presentes en el imponente salón Turf del Hipódromo de Palermo.

Las remeras solidarias, ícono de la campaña, continuarán disponibles en tiendas y tiendas digitales de las 60 marcas participantes con la finalidad de continuar recaudando fondos y difundiendo mensajes de prevención. Cabe destacar que América TV es una de las empresas que también dijo presente en esta importante campaña.

Moda Argentina X LA VIDA volvió a demostrar que la moda argentina puede ser un vehículo de transformación y esperanza.