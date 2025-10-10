A24.com

Con la presencia de Mirtha Legrand, América TV dijo presente en una nueva edición de Moda Argentina X la Vida 2025

10 oct 2025, 08:00
Dr Matías Chacon y Mirtha Legrand llegando al evento
Dr Matías Chacon y Mirtha Legrand llegando al evento
Dr. Matías Chacón, Dr. Claudio Martín, Meli Biman, Mirtha Legrand, Iván de Pineda, Vero Lozano
Dr. Matías Chacón, Dr. Claudio Martin, Meli Biman, Claudio Drescher, Julián Weich y Gastón Manganiello
Liliana Parodi
Vero Lozano
Julián Weich
Priscila Crivocapich
Sofía Macaggi
Celeste Montanari
EVENTO X LAVIDA2
Kala Bidner y su banda
Agapornis y Meli Biman

El jueves 9 de octubre, en una velada tan emotiva como inspiradora, el Hipódromo de Palermo fue escenario de la celebración de la tercera edición de Moda Argentina X LA VIDA, la campaña solidaria que une a la industria de la moda con la ciencia para promover la prevención y detección temprana del cáncer.

El evento, que contó con la presencia estelar de la icónica Mirtha Legrand, reunió a personalidades del espectáculo, la moda y los medios, junto a representantes de las 60 marcas que forman parte de esta acción colectiva y los sponsors participantes, consolidando una vez más el espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa.

Con una recepción musical a cargo de la joven promesa Kala Bidner, y con la conducción de Iván de Pineda y Vero Lozano, celebramos el compromiso social de toda una industria y el éxito de la campaña cuya recaudación será destinada a la formación médica de especialistas en oncología, a la investigación y a la concientización de la prevención del cáncer en todo el país.

Entre los asistentes se destacaron Lizardo Ponce, Priscila Crivocapich, Julián Weich, Sofía Maccagi, Horacio Cabak, Liliana Parodi, Fabián Medina Flores y Lucía Levy, junto a prensa especializada, amigos y clientes de las marcas participantes.

“Moda Argentina X LA VIDA es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”, expresó Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, durante el evento.

Por su parte, Meli Biman, creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo creativo, destacó: “Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. Esta noche fue la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”.

Sumando su mirada médica y humana, el Dr. Matías Chacón (médico oncólogo MN 86697), ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, afirmó: “El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida".

La noche cerró a pura alegría con un show de Agapornis, agrupación que hizo bailar a las más de 250 personas presentes en el imponente salón Turf del Hipódromo de Palermo.

Las remeras solidarias, ícono de la campaña, continuarán disponibles en tiendas y tiendas digitales de las 60 marcas participantes con la finalidad de continuar recaudando fondos y difundiendo mensajes de prevención. Cabe destacar que América TV es una de las empresas que también dijo presente en esta importante campaña.

Moda Argentina X LA VIDA volvió a demostrar que la moda argentina puede ser un vehículo de transformación y esperanza.

Mirtha Legrand

     

 

Lo más visto