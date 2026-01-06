Leo Messi sorprendió a todos y confesó por qué mira MasterChef Celebrity y LAM

"Pero sí me gusta y a mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM", agregó entre risas sobre su banca al ciclo que conduce Ángel de Brito por América Tv.

"Parece que no pero dos horas menos te cambian un montón y más cuando nosotros tenemos una rutina muy determinada", reconoció al momento de ver televisión de Argentina.

Y en otro pasaje de la entrevista el campeón del mundo reconoció su obsesión por el orden en la casa: “Siempre fui obsesionado del orden. Es más,la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”, afirmó. En cuanto al orden remarcó que “Thiago es igual" y que sus otros hijos Mateo y Ciro son más parecidos a la madre.

Leo Messi a fondo sobre su relación con Antonela Roccuzzo: el íntimo detalle qu reveló

Lionel Messi habló en profundidad sobre su relación con Antonela Roccuzzo y reconoció su debilidad a la hora de mirar tv argentina y confesó cuál es su programa favorito.

Ante la consulta de Nico Occhiato en Luzu Tv sobre si es romántico, Leo se sinceró: "Si, la verdad es que soy poco demostrativo pero tengo mi lado romántico".

Y remarcó: "Soy muy detallista, yo me voy a la mañana y con Anto no nos volvemos a ver hasta la tarde o cuando salen los nenes del colegio y me gusta dejarle algún regalito".

Aunque admitió que le cuesta mucho demostrar y expresarlo, el futbolista se sinceró: "Ella es mucho más romántica que yo y siempre tenemos discusiones porque ella me dice que dejó de ser tan demostrativa porque a mi no me gusta, yo soy mucho más frío".

En tren de confesiones, Messi recordó el día que notó un cambio de actitud en su esposa como consecuencia de su forma de ser y se lo reclamó.

"En un momento me planté y le dije, 'ya no sos como antes', le hice un planteo porque había cambiado su actitud por como soy yo", aseguró el capitán de la Selección Argentina y campeón en el Mundial Qatar 2022.