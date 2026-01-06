Leo Messi habló como nunca antes de su relación con Antonela Roccuzzo y reveló un íntimo detalle

Así, en tren de confesiones, Leo recordó el día que notó un cambio de actitud en su esposa como consecuencia de su forma de ser y se lo reclamó. "En un momento me planté y le dije, 'ya no sos como antes', le hice un planteo porque había cambiado su actitud por como soy yo", aseguró.

Pero claro que a lo largo de la charla abordaron otros temas, como por ejemplo qué mira en YouTube, tanto canales de streaming como canales de la televisión local. Fue allí que el campeón del mundo admitió que no consume demasiado stream, si bien contó que algunas veces miró Luzu, pero sí se confesó fanático de LAM, el programa de Ángel de Brito que es un clásico del prime time de las noches de América TV.

"Miro chimentos, miro LAM. Me gusta mucho el chisme, soy como mi vieja. A Anto no le gusta, miro yo solo para estar al día", deslizó sonrojado y entre risas.

Embed

"La verdad que sí, me gusta, creo que eso lo saqué un poco de mi vieja", reveló un risueño Messi al tiempo que le confirmó a Occhiato que Antonela mantiene contacto fluido con Momi Giardina, integrante de Luzu, e incluso aseguró junto la miran en su participación en MasterChef Celebrity (Telefe).

Messi y Antonela

Cuál es el lado desconocido de Lionel Messi, según Antonela Roccuzzo

En mayo de 2025, Antonela Roccuzzo alcanzó un nuevo hito en su vida personal y profesional al protagonizar por primera vez la tapa de la prestigiosa revista Vogue. Más allá de lucirse como referente de la moda y el estilo, la rosarina se permitió abrir su intimidad y hablar sin filtros sobre su fuerte lazo con la Argentina, la dinámica cotidiana junto a Lionel Messi y el modo en que vive la maternidad con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Lejos de cualquier glamour permanente, Antonela dejó en claro que su día a día está atravesado por rutinas simples y muy familiares. “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos”, confesó, remarcando que la organización es clave para sostener el equilibrio familiar.

En esa misma línea, explicó cómo junto a Messi priorizan el tiempo con sus hijos y estructuran sus jornadas pensando en ellos. “Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para poder dedicarles las tardes a ellos”, detalló, dejando en evidencia que, pese a las exigencias profesionales, la familia ocupa el centro de la escena.

Antonela Roccuzzo - Tapa Vogue.jpg

Otro de los puntos que Antonela destacó con énfasis fue la educación y los valores que buscan inculcarles a sus hijos. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas… Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, expresó, con la sencillez que la caracteriza.

Sobre la intimidad puertas adentro, Roccuzzo describió a su familia como un bloque sólido y unido. “Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos. (...) Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. Hablamos mucho en casa, la comunicación es importantísima”, sostuvo, reafirmando la importancia del diálogo constante.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con los chicos.jpg

A pesar de vivir lejos del país, Antonela aseguró que el vínculo con la Argentina permanece intacto. “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro nuestro. Nos fuimos pero seguimos estando. Ya sea tomando un mate, mirando canales argentinos, de alguna forma siempre intentamos estar conectados con Argentina”, afirmó, y reconoció que el asado con la familia es una de las costumbres que más extraña.

Finalmente, la esposa del capitán argentino se refirió a la relación con Messi, marcada por el apoyo mutuo. “Leo me está acompañando un montón. Me aconseja, me escucha. Es de un lado y del otro”, concluyó Antonela, tan enamorada como en los comienzos de una historia que nació en la adolescencia y hoy sigue más firme que nunca.