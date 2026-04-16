Llegó a Netflix una nueva comedia romántica para enamorarse y es la película del momento
Esta nueva película en Netflix sorprende con una historia romántica distinta, donde el deseo, la crisis y la inspiración rompen todos los esquemas.
Llegó a Netflix una nueva comedia romántica para enamorarse y es la película del momento. (Foto: Archivo)
"Llegó a mí" (She Came to Me, 2023) se convirtió en uno de esos estrenos de Netflix que aparecen casi sin aviso, pero que rápidamente captan la atención de quienes buscan algo diferente dentro del catálogo. En un escenario dominado por fórmulas repetidas, esta comedia romántica decidió ir por otro camino. Y lo hizo con una propuesta que mezcla lo emocional, lo incómodo y lo inesperado.
La película, dirigida por Rebecca Miller, apostó por una narrativa que evitó los lugares comunes del género. No hay aquí una historia lineal ni una relación idealizada. Lo que aparece es más cercano a la vida real: vínculos imperfectos, decisiones impulsivas y emociones que no siempre encajan en moldes cómodos.
Con un elenco encabezado por Anne Hathaway y Peter Dinklage, la historia se sumerge en una crisis personal que terminará abriendo puertas inesperadas. Y eso es, precisamente, lo que la vuelve distinta.
De qué trata "Llegó a mí" en Netflix
Durante años, las comedias románticas siguieron estructuras bastante previsibles. Encuentro casual, conflicto, separación y reconciliación. Sin embargo, Llegó a mí decidió romper con esa lógica desde el inicio.
El protagonista es un compositor de ópera que atravesó un bloqueo creativo profundo. Su incapacidad para avanzar con su obra comenzó a afectar su vida cotidiana. No solo su carrera quedó en pausa, sino tambiénsu relación de pareja.
Lejos de mostrarse como un genio atormentado clásico, el personaje apareció desconectado, confundido y emocionalmente estancado. Esa construcción permitió que el espectador se acerque desde otro lugar: no desde la admiración, sino desde la identificación.
En medio de esa crisis, el personaje salió a caminar sin rumbo. Ese gesto, simple en apariencia, funcionó como el punto de quiebre de toda la historia. Fue en ese paseo donde ocurrió el hecho que transformó la narrativa. El protagonista conoció a una mujer completamente opuesta a su mundo. Impulsiva, intensa, caótica. Ese contraste fue el motor de la historia.
El elenco principal de "Llegó a mí"
Peter Dinklage
Marisa Tomei
Anne Hathaway
Joanna Kulig
Brian d'Arcy James
Evan Ellison
Harlow Jane
Judy Gold
Anthony Roth Costanzo
Samuel H. Levine
El peso de la película recayó en gran parte sobre sus protagonistas. Peter Dinklage construyó un personaje contenido, introspectivo y lleno de matices. Su interpretación evitó los excesos y apostó por los silencios.
Por su parte, Anne Hathaway aportó una energía distinta. Su presencia rompió con la estructura emocional del protagonista, generando ese contraste necesario para que la historia funcione.
"Llegó a mí", una nueva comedia romántica en Netflix
Otro de los elementos que diferenciaron aLlegó a mí fue su estructura coral. La película no se centró únicamente en la historia principal.
A lo largo de sus 102 minutos, se desarrollaron otras tramas que ampliaron el universo narrativo. Algunas relaciones funcionaron. Otras no. Pero todas aportaron una idea en común: el amor no es lineal ni predecible.
Esta decisión narrativa enriqueció la experiencia, aunque también generó cierta irregularidad en el ritmo. Hubo momentos en los que la historia pareció dispersarse. Sin embargo, esa misma dispersión formó parte de su identidad.
Por qué se volvió una opción atractiva en la plataforma
En un contexto donde el contenido se consume de forma rápida, encontrar una película que se salga del molde se volvió cada vez más difícil.
Llegó a mí apareció como una alternativa para quienes buscan algo más que entretenimiento automático.
No es una película perfecta. Tiene altibajos, decisiones narrativas discutibles y un ritmo irregular. Pero justamente ahí reside parte de su encanto. Es una historia que se siente más cercana a la realidad que a la fantasía romántica tradicional.
Tráiler de "Llegó a mí", nueva comedia romántica en Netflix