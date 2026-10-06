Los 3 signos del Zodíaco que van a tener que hacer un "detox de hábitos tóxicos" urgente esta primera semana de octubre

Arrancó la primera semana completa de octubre de 2026 y en redes sociales estalló un tema de conversación ineludible: la sensación de que "el año ya se termina" y el peligro de caer en hábitos de autoboicot por ansiedad acumulada. Cuando el Sol transita por Libra, la búsqueda de equilibrio se vuelve una exigencia casi biológica. Sin embargo, en el intento por tapar el estrés laboral y las tensiones del día a día, muchos signos están cayendo en conductas impulsivas que dañan su salud física, su paz mental y su economía personal.