Los 3 signos del Zodíaco que van a tener que hacer un "detox de hábitos tóxicos" urgente esta primera semana de octubre

Porque la energía de Libra busca restablecer el orden biológico y emocional antes de la recta final del año, funcionando como un filtro preventivo antes del colapso de diciembre.

¿Qué amuleto o práctica ayuda a sostener el enfoque esta semana?

Anotar en un cuaderno tres metas diarias sencillas y tildarlas a medida que las cumplís. La satisfacción visual activa la dopamina de forma saludable.