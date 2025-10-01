Luna en Acuario rompe rutinas y agita celos en varios signos: ¿Cómo arrancás octubre?

image
Entre celos y verdades nuevas, mitad de semana que pide coraje. Foto: Luna en Acuario, Internet.
¿Y si el cambio es justo lo que estabas necesitando?
El humor está raro, no te lo voy a negar. Pero fijate si en ese enojo hay un mensaje: tal vez estabas esperando una señal para correrte de donde no estabas cómodo.
La Luna en Acuario te dice: “no te conformes con lo que te aburre”. Y aunque eso suene re motivacional, en lo cotidiano puede ser tan simple como cambiar el recorrido de siempre, probar un plan nuevo a mitad de semana o decirle que sí a esa charla pendiente.
LISTA DE SIGNOS AFECTADOS ESTE OCTUBRE
Acuario: protagonista de la jugada. Se le despierta la necesidad de cortar rutinas que ya lo tenían cansado.
Leo: puede sentir celos que no esperaba, pero también la chance de hablarlos sin drama.
Escorpio: se le prende la lamparita de viejas sospechas… cuidado con buscar fantasmas donde no hay.
Géminis: aprovecha la energía para charlar lo que venía postergando; si habla, sana.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿A qué signos afecta más esta Luna en Acuario?
Principalmente a Acuario, Leo, Escorpio y Géminis; aunque todos sentimos el sacudón emocional.
¿Por qué despierta celos este tránsito lunar?
Porque remueve la necesidad de ser visto y reconocido; es normal sentirse más sensible.