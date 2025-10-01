En vivo Radio La Red
Luna
Acuario
HORÓSCOPO

Luna en Acuario rompe rutinas y agita celos en varios signos: ¿Cómo arrancás octubre?

La Luna en Acuario llega con ganas de patear el tablero y mover lo que creías fijo. ¿Tu signo estará afectado?

Luna en Acuario: cuando el cambio empieza por una pregunta incómoda. Foto: Internet.

¿Viste cuando algo que parecía estable de golpe se siente raro? Bueno, esa sensación eléctrica que no sabés si amar u odiar es Luna en Acuario pasando a saludar. Y no viene con medias tintas: trae preguntas incómodas, verdades que asoman cuando menos las querías ver y un poquito de celos —porque nadie se salva de mirar de reojo.

Esta mitad de semana tiene ese gustito a revolución doméstica: un cambio de plan que te descoloca, un mensaje que no esperabas, un silencio que pesa más de lo normal. Si estabas en piloto automático, se acabó la nafta: el universo te pide que mires distinto lo que dabas por obvio.

Luna en Acuario: No todo lo que se mueve es para romper

La Luna en Acuario no viene a destruir por deporte. Viene a mostrarte que no siempre cuidarte es quedarte quieto: a veces es animarte a decir “esto ya no me sienta bien”. Puede doler, sí, pero también alivia.

Si te descubrís celando a alguien o sintiendo que los demás no te incluyen, probá frenar la mente antes de armar la novela entera. No es que sos “dramático”: es que el tránsito despierta esa necesidad de pertenecer que todos tenemos.

Entre celos y verdades nuevas, mitad de semana que pide coraje. Foto: Luna en Acuario, Internet.

¿Y si el cambio es justo lo que estabas necesitando?

El humor está raro, no te lo voy a negar. Pero fijate si en ese enojo hay un mensaje: tal vez estabas esperando una señal para correrte de donde no estabas cómodo.

La Luna en Acuario te dice: “no te conformes con lo que te aburre”. Y aunque eso suene re motivacional, en lo cotidiano puede ser tan simple como cambiar el recorrido de siempre, probar un plan nuevo a mitad de semana o decirle que sí a esa charla pendiente.

LISTA DE SIGNOS AFECTADOS ESTE OCTUBRE

Acuario: protagonista de la jugada. Se le despierta la necesidad de cortar rutinas que ya lo tenían cansado.

Leo: puede sentir celos que no esperaba, pero también la chance de hablarlos sin drama.

Escorpio: se le prende la lamparita de viejas sospechas… cuidado con buscar fantasmas donde no hay.

Géminis: aprovecha la energía para charlar lo que venía postergando; si habla, sana.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más esta Luna en Acuario?

Principalmente a Acuario, Leo, Escorpio y Géminis; aunque todos sentimos el sacudón emocional.

¿Por qué despierta celos este tránsito lunar?

Porque remueve la necesidad de ser visto y reconocido; es normal sentirse más sensible.

