Luna en Acuario rompe rutinas y agita celos en varios signos: ¿Cómo arrancás octubre?

image Entre celos y verdades nuevas, mitad de semana que pide coraje. Foto: Luna en Acuario, Internet.

¿Y si el cambio es justo lo que estabas necesitando?

El humor está raro, no te lo voy a negar. Pero fijate si en ese enojo hay un mensaje: tal vez estabas esperando una señal para correrte de donde no estabas cómodo.

La Luna en Acuario te dice: “no te conformes con lo que te aburre”. Y aunque eso suene re motivacional, en lo cotidiano puede ser tan simple como cambiar el recorrido de siempre, probar un plan nuevo a mitad de semana o decirle que sí a esa charla pendiente.

LISTA DE SIGNOS AFECTADOS ESTE OCTUBRE

Acuario: protagonista de la jugada. Se le despierta la necesidad de cortar rutinas que ya lo tenían cansado.

Leo: puede sentir celos que no esperaba, pero también la chance de hablarlos sin drama.

Escorpio: se le prende la lamparita de viejas sospechas… cuidado con buscar fantasmas donde no hay.

Géminis: aprovecha la energía para charlar lo que venía postergando; si habla, sana.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más esta Luna en Acuario?

Principalmente a Acuario, Leo, Escorpio y Géminis; aunque todos sentimos el sacudón emocional.

¿Por qué despierta celos este tránsito lunar?

Porque remueve la necesidad de ser visto y reconocido; es normal sentirse más sensible.