Luna en fuego + Venus on fire: los 4 signos que van a prender el finde (literalmente)

Podés alternar momentos de ternura y ganas de huir. Es probable que revises recuerdos de amores pasados con nostalgia, o que algo que parecía dormido despierte.

image A veces amar duele tanto como ilumina — Luna en fuego + Venus on fire. Foto: Ideogram.

¿Dónde impacta en lo cotidiano?

En vínculos: es momento de querer escuchar, pero también de pedir que te escuchen.

En decisiones: puede que te lances a algo sin pensarlo dos veces (viaje, cita, confesión).

En creatividad: estas energías pueden canalizarse en arte, música, escribir lo que no sabías que tenías dentro.

En conflictos: puede haber roces por celos, expectativas no cumplidas o aceleraciones emocionales.

No todo lo que enciende es para quemarse

Cuidado con idealizar. Bajo este tránsito la ilusión se mezcla con pasión cruda. Si no ponés límites, podés quedar herido. También evita decisiones definitivas “de impulso”. Date espacio, respirá, dejá que el fuego se asiente antes de prender llamas grandes.

Los 4 signos que van a prender el finde (con Luna en fuego + Venus on fire)

Estas combinaciones pueden sentirse con más potencia. Obvio: todos lo van a notar, pero estos signos lo sienten en primera fila:

Aries : Te sentís como fuego vivo — querés que te sigan el ritmo o podés chocar.

Leo : Te das permiso para brillar, para que te vean, para seducir sin vergüenza.

Sagitario : Lo espiritual y lo sensual se mezclan; puede aparecer alguien que te inspira.

Escorpio : Emociones intensas, misterio, traumas que quieren hablar.

Quizás otros signos se ven tocados de forma lateral, pero estos cuatro lo viven como “una película interna” este finde.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura este tránsito Luna en fuego + Venus on fire?

Depende de los grados y del “orb” (proximidad), puede sentirse fuerte uno o dos días, con efecto sombra el resto del fin de semana.

¿Puede afectar el trabajo o los planes cotidianos?

Sí: podés estar más impulsivo, distraído por pensamientos, abrir heridas que paralizan, o querer hacer algo distinto de la rutina.

¿Es buen momento para declarar lo que sentís?

Podría serlo — si sentís que ya venís madurando algo. Pero si lo hacés sin filtro, podés arrepentirte. Mejor contar con algo de calma.