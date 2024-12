Mario Pergolini criticó a Nico Occhiato y lanzó duras acusaciones contra Luzu TV: "Vanidad"

Pergolini dispara: "100.000 espectadores diarios, eso no tiene sentido"

Mario Pergolini, reconocido por su estilo directo y sin filtros, volvió a cuestionar la veracidad de los números que ostenta Luzu TV, el exitoso canal de streaming liderado por Nicolás Occhiato. En tono sarcástico, Pergolini respondió sobre la posibilidad de que Occhiato lleve su proyecto a Vorterix: “No tendría sentido. No es para Vorterix. No es ni bueno ni malo, simplemente no lo es”.

Mario Pergolini.jpg

Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones fue su insistencia en que las cifras de audiencia que maneja Luzu TV, un promedio de 100.000 espectadores diarios, no son realistas. “Él tiene que seguir con la suya, 100.000 personas por día, ahora es invaluable”, comentó con ironía.

Cuando el periodista que lo entrevistaba le preguntó si seguía creyendo que parte de esa audiencia proviene de "bots", Pergolini no titubeó en reafirmar su postura: “Sí, claro. Obvio”.

¿Un éxito inflado? Pergolini cuestiona los estándares de Luzu TV

El conductor de Vorterix fue más allá en sus críticas al afirmar que esos números no reflejan un estándar real en el panorama global del streaming. Para sustentar su postura, comparó las cifras de Luzu TV con las de otros creadores reconocidos a nivel mundial, como Ibai Llanos, una de las mayores figuras del contenido online.

nico occhiato.jpg

“Es muy raro porque no es un número que esté dando vueltas en ninguna parte del mundo”, expresó Pergolini. Según su experiencia en el rubro digital, tanto en Argentina como en escenarios internacionales, estos números resultan, cuanto menos, sospechosos: “Hago cosas en YouTube en Los Ángeles, trabajo hace mucho tiempo en esto, entonces sabés más o menos lo que es un éxito y un promedio”.

Incluso mencionó a Ibai Llanos para enfatizar su punto: “Tampoco Ibai tiene ese número y no vamos a decir que no es una persona conocida”. Con esta comparación, Pergolini dejó entrever que las cifras de Luzu TV están infladas artificialmente.

"Vanidad": el centro de la crítica de Pergolini

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Pergolini dejó en claro que el tema no lo afecta en profundidad. Para él, la verdadera cuestión radica en la "vanidad" que rodea a estos números.

Mario Pergolini 1.jpg

“El número que aparezca o no de vuelta es vanidad, no sirve de nada”, afirmó contundentemente. Con esta frase, el conductor puso el foco en cómo las métricas, reales o no, pueden convertirse en un instrumento para alimentar el ego en lugar de reflejar un impacto auténtico en el público.

Nico Occhiato y Luzu TV: ¿un fenómeno cuestionado?

Nicolás Occhiato, el excampeón de “Bailando por un sueño”, ha construido con Luzu TV un canal que rápidamente se posicionó como líder en el ámbito del streaming argentino. Su propuesta fresca y dinámica atrajo a un público joven y a un grupo de talentos que, día a día, alimentan el contenido del canal. Sin embargo, el éxito meteórico de Luzu también ha estado bajo la lupa de sus detractores, y Pergolini ha sido uno de los más vocales en sus críticas.

Las acusaciones sobre el uso de “bots” no son nuevas en el mundo digital, donde las métricas juegan un papel clave para atraer anunciantes y consolidar prestigio. Pergolini no es el único que ha puesto en duda los números de algunos creadores de contenido, pero su ataque frontal hacia Occhiato y Luzu TV marca una de las controversias más resonantes en el ámbito local.

Embed

La disputa por la credibilidad en el mundo del streaming

El enfrentamiento entre Pergolini y Occhiato es solo una muestra de las tensiones que atraviesan el ecosistema del contenido digital. En un mercado donde la atención del público se traduce en contratos publicitarios, alianzas estratégicas y crecimiento de marca, la veracidad de las métricas se convierte en un tema crucial.

Por un lado, Luzu TV ha demostrado tener un impacto significativo en la audiencia joven, posicionándose como un referente en el streaming argentino. Por otro, las críticas de Pergolini invitan a reflexionar sobre el rol de los números en la construcción de una reputación digital.

La polémica sigue abierta, y mientras Pergolini continúa con sus cuestionamientos, Occhiato mantiene el silencio, concentrado en su proyecto. Lo que es innegable es que esta discusión pone sobre la mesa una cuestión central: ¿cómo medir el éxito real en el mundo digital?