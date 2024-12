Nacho Elizalde confesó cómo quedó su amistad con Nico Occhiato tras su incorporación a Olga

Sobre cómo fue la charla en la que debió contarle la convocatoria de Granados, Nacho fue claro. "No fue muy linda. No sé si se enojó, supongo que en algún punto sintió decepción", al tiempo que se sinceró sobre si siguen siendo amigos. "Tenemos muy buena onda... supongo que algo se quebró. Obviamente que algo se rompió, pero el tiempo lo curará", admitió.

"Yo hablé con Nico en julio y le avisé que me habían convocado para Bake Off Famosos (Telefe) y que los horarios no daban. Así que, en un principio, dejé Nadie dice Nada por Bake Off. En ese momento, él decidió que la comunidad de Luzu no necesitaba tener esa noticia porque recién se había ido Valen (Iudica) y lo comunicamos en noviembre. Y la propuesta de OLGA habrá llegado en octubre, mas o menos", detalló entonces sobre su situación en Luzu durante el segundo semestre.

Asimismo, sobre los rumores de su ida por los supuestos bajos sueldos que paga Luzu, una vez más Nacho Elizalde fue claro: "Yo te aseguro que el sueldo más bajo que se paga en Luzu es muy alto. Mi decisión no fue económica, la verdad y por suerte, tengo una marca de ropa, tengo una fiesta, la Polenta. Mi decisión es por crecimiento".

"Yo estoy contento porque a mi me parece una oportunidad increíble. Y todavía siento que soy medio nuevo en esto... que me hayan propuesto conducir en vivo de lunes a viernes con Paula Chaves que está consagrada, y me hayan dicho: 'Che, armá el equipo' para mi, es increíble", concluyó rotundo sobre el nuevo desafío que lo espera en Olga a partir de 2025.

Nico Occhiato habló de la feroz guerra del streaming con Migue Granados: "El que se va..."

Desde hace algunas semanas se planteó una gran polémica en el mundo del streaming por el aparente éxodo de muchas figuras de la programación de Nico Occhiato (Luzu Tv) que fueron tentadas para sumarse al staff de Migue Granados (Olga).

En este sentido, Nico Occhiato habló con el ciclo Intrusos, América Tv, y se refirió a la decisión de quienes dejan su canal para buscar otro rumbo laboral en el 2025.

"Enfocándome en la gente que se queda acá, el que toma la decisión de irse tendrá sus motivos. Cada uno toma la decisión que le conviene y quiere, no responsabilizo a nadie", comentó Nico Occhiato.

Sobre el verano que se viene y la salida del ciclo Tarde de Tertulia, el conductor explicó: "La decisión fue mía que no vayan a Pinamar, que es una gran apuesta que me tiene muy contento (la temporada de verano)".

"Están los más talentosos acá, aparte somos los líderes. Así que que los vengan a buscar no me parece ofreciéndole muchísima plata. Así que me parece bien que los vengan a buscar. Me enfoco en los que se quedan", profundizó Nico Occhiato.

En cuanto a los trascendidos de las salidas de sus figuras al canal de Migue Granados ante una mejor propuesta económica, Occhiato comentó: "No hablé con Migue, es su estrategia, me parece bien".

Y el cronista Alejandro Guatti le consultó: "¿Vos harías lo mismo? (de buscar a alguien con trabajo de la competencia)". Y Nico contestó firme: "No".