Feroz descargo de Guido Süller tras ser desvinculado de Luzu TV: "Dolió"

“Ingenuamente yo le agradecí, le dije feliz año y después cuando me empezó a llamar la prensa ahí me di cuenta que no me querían en el programa. No sé qué fue lo que pasó, siempre generé contenido, no soy una planta como otros”, siguió sobre su charla con Nico Occhiato.

Además, supo que fue reemplazado por la influencer Julieta Castro y explicó: “En la foto que estaba yo me sacaron y pusieron a Juli Castro, yo no sabía nada, eso dolió. Hubiese estado bueno que me lo comuniquen y con un poco más de respeto”.

“No voy a hablar mal de ningún compañero, sigo con la ilusión de que me vuelvan a llamar”, aseguró dejando en claro sus ganas de tener una charla y continuar en el programa.

Ángel de Brito anunció una nueva baja en Luzu TV y sorprendió a todos: "Lo limpiaron"

En las últimas horas, el conductor Ángel de Brito reveló que uno de los programas principales de Luzu TV sufrirá una baja.

A través de su cuenta de X, el presentador de LAM (América TV) publicó: "Lo limpiaron a @GuidoSuller10 de @cmdeluzu #LAM". El hermano de Silvia Süller formaba parte del ciclo Patria y Familia, conducido por Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan y Anita Espósito.

Cabe recordar que el mediático protagonizó varias polémicas y en más de una oportunidad se refirió a sus compañeros de manera no muy amable y terminó por generar más conflictos al aire.

Por otro lado, De Brito anunció que vuelve BDV, el ciclo que marcó un antes y un después en su carrera. "BDV vuelve pero en otro lado. Pronto", escribió.

Ángel se despidió de BDV, que salía al aire en Ciudad Magazine, en 2016, luego de nueve exitosas temporadas al aire, marcando la agenda del mundo del espectáculo.