Mirá que te como: las conquistas de Javi García y la particular coincidencia con Marcelo Tinelli

No es la primera conquista cercana al entorno de Marcelo Tinelli. El arquero también estuvo de novio con otra rubia impactante, como Anto Macchi, que actualmente es la novia de Hernán de Laurente, amigo íntimo de Tinelli.

Sobre esa relación, Macchi contó detalles en una entrevista. "Estuve de novia cinco años y medio con él… Convivimos y todo. La verdad, corté, y lo que menos quería era engancharme con otra persona. Pero al mes conocí a Hernán … ¡y no tuve ni tiempo de estar soltera!", contó a Infobae.

"Venía de una relación en la que no era feliz. A mi ex le deseo lo mejor y lo quiero un montón. Nos separamos re bien, pero fui yo quien tomó la decisión de cortar. Sentí que se había cumplido un ciclo y que no daba para más", agregó.

Para el mundillo del fútbol, la relación de Javi García con la ex de un compañero es un tabú absoluto. Sin embargo, el arquero también salió con Sol Rinaldi, la ex de su compañero Eduardo "Toto" Salvio.