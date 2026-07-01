La sorpresiva revelación de Moria Casán sobre su experiencia usando los cosméticos de Wanda Nara

"Parece que no son buenos...", remató Moria Casán lapidaria, entre risas irónicas.

Por otra parte, Moria destacó el perfil bajo de Mauro Icardi y su actual pareja: "Fijate que están acá y es como si no estuvieran".

"No mueven prensa, no mueven nada", los diferenció de Wanda Nara.

¿Wanda Nara se someterá a un nuevo retoque estético?

Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes, aunque esta vez no fue por un conflicto mediático ni por su presente sentimental. La empresaria contó que perdió el acceso a su cuenta de TikTok, donde había reunido más de tres millones de seguidores, y explicó que por ese motivo debió empezar desde cero con un nuevo perfil. Desde ese nuevo espacio retomó el contacto con sus fanáticos y compartió una inquietud personal que arrastra desde hace tiempo.

En un video, Wanda planteó que está evaluando hacerse un pequeño retoque estético y quiso conocer la opinión de sus seguidores. Se trata de dos lunares que tiene junto a la nariz desde que nació, y que en varias fotos le suelen retocar o directamente sacar. Contó que algunos especialistas le recomendaron un tratamiento con láser para eliminarlos, aunque remarcó el vínculo que siente con ese rasgo tan propio de su rostro y todavía no tomó una decisión.

La consulta se viralizó rápido y cientos de usuarios participaron de la encuesta improvisada. La mayoría se inclinó por que Wanda conserve los lunares, al considerar que forman parte de su identidad y de la imagen con la que el público la reconoce desde hace años.