La sorpresiva revelación de Moria Casán sobre su experiencia usando los cosméticos de Wanda Nara

El relanzamiento que hizo Wanda Nara de su línea de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como imagen de su marca, fue el disparador para que Moria Casán compartiera una experiencia de uso del maquillaje.
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Moria Casán fue contundente al dar su opinión sobre los cosméticos de la marca que lanzó Wanda Nara.
El relanzamiento que hizo Wanda Nara de su línea de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como imagen de su marca, fue el disparador para que Moria Casán compartiera una experiencia de uso del maquillaje.
"Ya la primera que la contrató es Wanda para los cosméticos...", pasó en limpio la conductora de La Mañana con Moria (El Trece) con suspicacia, aludiendo implícitamente a la coincidencia de que Ojeda habría coqueteado con Icardi en un boliche, episodio que además habría desencadenado una agresión de la China Suárez por celos.
"¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron...", deslizó Moria con picardía.
Ahí, María Fernanda Callejón indagó picante: "Pero qué, ¿no son buenos?".
"Parece que no son buenos...", remató Moria Casán lapidaria, entre risas irónicas.
Por otra parte, Moria destacó el perfil bajo de Mauro Icardi y su actual pareja: "Fijate que están acá y es como si no estuvieran".
"No mueven prensa, no mueven nada", los diferenció de Wanda Nara.
Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes, aunque esta vez no fue por un conflicto mediático ni por su presente sentimental. La empresaria contó que perdió el acceso a su cuenta de TikTok, donde había reunido más de tres millones de seguidores, y explicó que por ese motivo debió empezar desde cero con un nuevo perfil. Desde ese nuevo espacio retomó el contacto con sus fanáticos y compartió una inquietud personal que arrastra desde hace tiempo.
En un video, Wanda planteó que está evaluando hacerse un pequeño retoque estético y quiso conocer la opinión de sus seguidores. Se trata de dos lunares que tiene junto a la nariz desde que nació, y que en varias fotos le suelen retocar o directamente sacar. Contó que algunos especialistas le recomendaron un tratamiento con láser para eliminarlos, aunque remarcó el vínculo que siente con ese rasgo tan propio de su rostro y todavía no tomó una decisión.
La consulta se viralizó rápido y cientos de usuarios participaron de la encuesta improvisada. La mayoría se inclinó por que Wanda conserve los lunares, al considerar que forman parte de su identidad y de la imagen con la que el público la reconoce desde hace años.