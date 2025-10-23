En vivo Radio La Red
Netflix tiene la mejor serie corta basada en hechos reales y apenas son 4 episodios para maratonear

Esta serie inspirada en hechos reales de Netflix tiene sólo cuatro capítulos y está dejando a los espectadores deslumbrados con su historia.

Pocas producciones logran lo que esta serie basada en hechos reales en Netflix consiguió en apenas cuatro episodios: atrapar a millones de espectadores con una historia intensa y breve. Se trata de La enfermera, una miniserie danesa que combina drama, suspenso y crimen con una narrativa inspirada tanto en hechos reales como en una obra literaria que documenta la investigación detrás del caso.

Desde su llegada al catálogo de Netflix en 2023, la serie se consolidó como una de las mejores producciones europeas del género, destacando por su ritmo ágil y su enfoque diferente: en lugar de seguir al asesino, el relato se centra en quien descubre la verdad. Esta perspectiva fresca y emocional convierte cada capítulo en una experiencia inquietante y profundamente reflexiva.

La historia real que inspiró esta miniserie

La historia que inspiró esta serie tiene raíces profundas en la realidad. La trama gira en torno a un hospital donde un número inusual de muertes comienza a llamar la atención. La nueva enfermera que llega al centro médico, interpretada por Fanny Louise Bernth, empieza a sospechar que algo extraño sucede con su compañera de trabajo, una enfermera admirada por todos pero rodeada de misteriosas coincidencias.

La enfermera, la serie de NETFLIX de 4 capítulos que te atrapa de punta a punta

El guion está basado en el libro "The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial", del periodista Kristian Corfixen, quien investigó minuciosamente el caso real que conmocionó a toda una nación. Esta base literaria aporta profundidad y rigor a la serie, logrando un equilibrio perfecto entre realismo y dramatización.

Lo que hace única a La enfermera es su enfoque narrativo. En lugar de seguir la mente del asesino o la mecánica del crimen, la serie se posiciona desde el punto de vista de la testigo, Pernille Kurzmann Larssen, una enfermera recién llegada que empieza a conectar las piezas del rompecabezas.

La enfermera conquistó el top global de Netflix

Desde su estreno, la serie no tardó en posicionarse entre las más vistas. En su primera semana, La enfermera alcanzó el Top 10 global de series de habla no inglesa, un logro destacable para una producción danesa con un formato tan breve. La crítica internacional elogió especialmente el guion y las actuaciones, subrayando el trabajo de Josephine Park como Christina Aistrup Hansen, la enfermera en torno a la cual gira toda la historia.

El público también valoró su realismo y su capacidad para mantener la intriga sin recurrir a efectos exagerados ni a una violencia explícita. Todo se construye a partir de gestos, silencios y miradas. Es un tipo de suspenso psicológico que recuerda a los grandes dramas escandinavos.

El elenco de La enfermera en Netflix

  • Fanny Bernth
  • Josephine Park
  • Peter Zandersen

Cuántos capítulos tiene La enfermera

Una de las razones por las que esta serie basada en hechos reales en Netflix ha recibido tan buena aceptación es su duración. En un momento en que muchas producciones se extienden en exceso, La enfermera logra contar una historia redonda en solo cuatro episodios. No hay relleno, ni tramas secundarias innecesarias: todo está enfocado en el desarrollo de la sospecha y la búsqueda de la verdad.

Esa concisión convierte la serie en una opción ideal para quienes buscan una experiencia intensa pero corta. En apenas unas horas, el espectador atraviesa todas las fases del descubrimiento, la duda, el miedo y, finalmente, la revelación.

Por qué no te podés perder La enfermera en Netflix

Si sos amante del drama realista y los relatos basados en casos verídicos, La enfermera es una elección obligatoria. Su combinación de hechos reales, tensión psicológica y una trama compacta la convierte en una de las producciones más potentes del catálogo reciente de Netflix.

Además, ofrece una reflexión sobre la confianza y los límites de la empatía, mostrando que incluso en los entornos más seguros, el peligro puede esconderse detrás de una sonrisa amable.

Tráiler de La enfermera en Netflix

