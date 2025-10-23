Netflix tiene la mejor serie corta basada en hechos reales y apenas son 4 episodios para maratonear

Lo que hace única a La enfermera es su enfoque narrativo. En lugar de seguir la mente del asesino o la mecánica del crimen, la serie se posiciona desde el punto de vista de la testigo, Pernille Kurzmann Larssen, una enfermera recién llegada que empieza a conectar las piezas del rompecabezas.

La enfermera Netflix 2

La enfermera conquistó el top global de Netflix

Desde su estreno, la serie no tardó en posicionarse entre las más vistas. En su primera semana, La enfermera alcanzó el Top 10 global de series de habla no inglesa, un logro destacable para una producción danesa con un formato tan breve. La crítica internacional elogió especialmente el guion y las actuaciones, subrayando el trabajo de Josephine Park como Christina Aistrup Hansen, la enfermera en torno a la cual gira toda la historia.

El público también valoró su realismo y su capacidad para mantener la intriga sin recurrir a efectos exagerados ni a una violencia explícita. Todo se construye a partir de gestos, silencios y miradas. Es un tipo de suspenso psicológico que recuerda a los grandes dramas escandinavos.

La enfermera Netflix 1

El elenco de La enfermera en Netflix

Fanny Bernth

Josephine Park

Peter Zandersen

Cuántos capítulos tiene La enfermera

Una de las razones por las que esta serie basada en hechos reales en Netflix ha recibido tan buena aceptación es su duración. En un momento en que muchas producciones se extienden en exceso, La enfermera logra contar una historia redonda en solo cuatro episodios. No hay relleno, ni tramas secundarias innecesarias: todo está enfocado en el desarrollo de la sospecha y la búsqueda de la verdad.

Esa concisión convierte la serie en una opción ideal para quienes buscan una experiencia intensa pero corta. En apenas unas horas, el espectador atraviesa todas las fases del descubrimiento, la duda, el miedo y, finalmente, la revelación.

La enfermera Netflix 4

Por qué no te podés perder La enfermera en Netflix

Si sos amante del drama realista y los relatos basados en casos verídicos, La enfermera es una elección obligatoria. Su combinación de hechos reales, tensión psicológica y una trama compacta la convierte en una de las producciones más potentes del catálogo reciente de Netflix.

Además, ofrece una reflexión sobre la confianza y los límites de la empatía, mostrando que incluso en los entornos más seguros, el peligro puede esconderse detrás de una sonrisa amable.

Tráiler de La enfermera en Netflix