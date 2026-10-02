Tuli Acosta habló del romance de La Joaqui y Tiago PZK y bancó a Luck Ra: “Tiene derecho a estar dolido"

Y luego expuso cuánto la afectó emocionalmente todo lo sucedido. "Yo lloro todo el tiempo... y por este tema, el doble", confesó, dejando al descubierto el peso que tuvo para ella quedar involucrada en una historia de la que, según remarcó, no formó parte.

A su vez, Tuli destacó que ahora puede recuperar su voz y expresarse sin sentir que debe responder permanentemente por cuestiones ajenas. "Creo que ya he hablado lo suficiente y siempre hablo cuando se me nombra a mí, esta vez gracias a Dios la gente me está sacando de donde nunca tuve que estar", afirmó.

En esa misma línea, celebró la posibilidad de volver a sentirse escuchada: "Estoy contenta por la paz de saber que si antes mi palabra no tenía peso ahora sí la puedo tener". Sin embargo, rápidamente marcó un límite y dejó en claro que no pretende involucrarse en la relación que actualmente mantiene la ex de su amigo cordobés. "De la vida de La Joaqui y Tiago no voy a opinar", sentenció.

Pero cuando Moria Casán llevó la conversación hacia Luck Ra, Tuli Acosta sí tomó posición respecto del dolor que pudo haberle generado la situación al cantante cordobés. La artista hizo hincapié en el vínculo de amistad que, según lo que ella conoce, existía entre Luck Ra y Tiago PZK. "Luck Ra tiene todo el derecho a estar dolido. Tiago era alguien a quien él consideraba su amigo", aseguró.

Finalmente, aclaró que su mirada sobre el tema parte de sus propios valores y de la manera en la que entiende los vínculos de amistad. "Yo digo, ya va de cada uno lo que considera amistad o por dónde van sus códigos. Por lo que yo he visto sí eran amigos y colegas. Yo siendo amiga de Luck Ra eso es algo que no le haría, pero yo me baso en mis valores", concluyó.

Cómo fue la polémica reaparición de Tuli Acosta junto a Luck Ra tras el escándalo con La Joaqui

Cuando parecía que la controversia había quedado atrás, Luck Ra y Tuli Acosta volvieron a quedar en el centro de todas las miradas. La reaparición de ambos, justo después de que Tiago PZK y La Joaqui blanquearan su romance, reavivó las sospechas y desató una nueva ola de comentarios en redes.

En plena promoción de “A quién le importa”, la nueva colaboración de Luck Ra con Thalía, el cantante cordobés protagonizó un video junto a su mejor amiga. La joven había sido señalada tiempo atrás como una de las personas vinculadas a la separación del artista y La Joaqui.

El material los muestra bailando al ritmo de la versión cuartetera del reconocido tema de la cantante mexicana. Luego, Tuli Acosta decidió publicar las imágenes en su cuenta de TikTok y acompañó el posteo con una particular frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

“Tiras un resaquit y no toca el piso”, escribió la bailarina junto al video. La publicación rápidamente generó una catarata de comentarios y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre ambos.

Mientras algunos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta por todo lo ocurrido durante las últimas semanas, otros consideraron que simplemente se trató de una manera de acompañar a su amigo en la difusión de su nuevo lanzamiento.

Por su parte, Luck Ra continúa enfocado en promocionar el tema con Thalía. Este martes compartió en sus Instagram Stories que la canción ingresó al TOP 200 de Argentina y convocó a sus más de tres millones de seguidores a escucharla en Spotify. “Vayan a escucharlo, que el día se presta para bailar y disfrutar”, expresó el cordobés.